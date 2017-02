Stan Wawrinka dà forfait a Rotterdam

Non ci sarà

Stan Wawrinka era atteso con grande entusiasmo a Rotterdam, ma lo svizzero ha annunciato oggi che non sarà in grado di giocare la prossima settimana a causa di un infortunio al ginocchio.

Il dolore Stan l’aveva già avvertito agli Australian Open.

“Stan mi ha chiamato questo pomeriggio per darmi la brutta notizia”, ​​ha dichiarato Richard Krajicek, direttore del torneo. “I risultati degli esami medici effettuati al ginocchio hanno rivelato che Stan avrà bisogno di un periodo di riposo. Il consiglio del medico è stato di riposare per alcuni giorni. E’ stata una sorpresa anche per lui questo stop” – ha concluso Richard.