ATP Quito: Il Main Draw. Lorenzi da n.3 del seeding già al secondo turno. Presente anche Ale Giannessi

Paolo Lorenzi è già al secondo turno nel torneo ATP 250 di Quito.

Alessandro Giannessi, invece, sfiderà all’esordio un giocatore proveniente dalle qualificazioni.

ATP Quito 250 | Terra | $482.060

(1) Karlovic, Ivo vs Bye

Martin, Andrej vs Estrella Burgos, Victor

Souza, Joao vs Qualifier

Melzer, Gerald vs (6) Zeballos, Horacio

(4) Bellucci, Thomaz vs Bye

Gimeno-Traver, Daniel vs (WC) Tipsarevic, Janko

Becker, Benjamin vs Giraldo, Santiago

(WC) Gomez, Emilio vs (8) Olivo, Renzo

(5) Dolgopolov, Alexandr vs Ram, Rajeev

Kicker, Nicolas vs Andreozzi, Guido

Qualifier vs (PR) Ebden, Matthew

Bye vs (3) Lorenzi, Paolo

(7) Monteiro, Thiago vs (WC) Lapentti, Giovanni

Qualifier vs Dutra Silva, Rogerio

Qualifier vs Giannessi, Alessandro

Bye vs (2) Ramos-Vinolas, Albert