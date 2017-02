ATP Montpellier: Il Tabellone Principale. Marin Cilic guida il seeding

Non ci sono giocatori italiani nel tabellone principale del torneo ATP 250 di Montpellier.

ATP Montpellier 250 | Indoor | e482.060

(1) Cilic, Marin vs Bye

Brown, Dustin vs Garcia-Lopez, Guillermo

Paire, Benoit vs Khachanov, Karen

Qualifier vs (5/WC) Lopez, Feliciano

(3) Gasquet, Richard vs Bye

Qualifier vs Jaziri, Malek

Marchenko, Illya vs (WC) Halys, Quentin

Evans, Daniel vs (6) Zverev, Mischa

(7) Granollers, Marcel vs Chardy, Jeremy

Mathieu, Paul-Henri vs Qualifier

Bedene, Aljaz vs Coric, Borna

Bye vs (4/WC) Zverev, Alexander

(8) Verdasco, Fernando vs Struff, Jan-Lennard

Medvedev, Daniil vs Kamke, Tobias

Qualifier vs Herbert, Pierre-Hugues

Bye vs (2) Tsonga, Jo-Wilfried