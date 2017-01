Australian Open: La storia di un Successo. Lo splendido cammino partita per partita di Roger Federer a Melbourne (Video)

Livetennis vi propone lo spendido cammino di Roger Federer in questo Australian Open 2017.

1° Turno

Roger Federer è tornato ai propri livelli, superando di slancio il primo turno degli Australian Open, battendo Jurgen Melzer in quattro set per 7-5 3-6 6-2 6-2. E’ questo uno dei verdetti del primo turno del primo slam della stagione.

2. Jurgen Melzer – (17) Roger Federer



2° Turno

Roger Federer non delude le aspettative: lo svizzero si è qualificato per il terzo turno degli Australian Open, battendo l’americano Noah Rubin con il punteggio di 7-5 6-3 7-6 in una partita durata poco più di 2 ore.

3. Noah Rubin – (17) Roger Federer



3° Turno

Spettacolo senza sosta nell’ultimo match sulla Rod Laver Arena, Roger Federer ha dato una lezione di tennis a Tomas Berdych ed ha staccato il pass per gli ottavi di finale degli Australian Open. Lo svizzero ha notevolmente alzato il livello del proprio gioco rispetto ai primi 2 turni ed ha reso facile una partita che alla vigilia si prospettava molto pericolosa.

2. (10) Tomas Berdych – (17) Roger Federer



Ottavi di Finale

Roger Federer è ormai un giocatore ritrovato.

L’ex n.1 del mondo ha sconfitto negli ottavi di finale dell’Australian Open il giapponese Kei Nishikori con il risultato di 67 (4) 64 61 46 63 dopo 3 ore e 23 minuti di partita.

Ai quarti di finale sfiderà Mischa Zverev che nella sorpresa di giornata ha eliminato Andy Murray.

1. (17) Roger Federer – (5) Kei Nishikori



Quarti di Finale

E’ semifinale per Roger Federer agli Australian Open.

Il campione svizzero non ha avuto particolari problemi nel battere nei quarti di finale Mischa Zverev con il risultato di 61 75 62 in 1 ora e 32 minuti di partita.

In semifinale Roger Federer affronterà Stan Wawrinka in una semifinale tutta elvetica.

1. Mischa Zverev – (17) Roger Federer



Semifinale

Roger Federer conquista la finale dell’edizione 2017 dell’Australian Open.

Il campione svizzero ha sconfitto in semifinale il connazionale Stan Wawrinka con il risultato di 75 63 16 46 63 in 3 ore e 4 minuti di partita.

Roger sarà alla caccia del quinto Aus Open in carriera e del 18 esimo successo nei tornei del Grand Slam.

Sarà la sesta finale complessiva a Melbourne con un bilancio di 4 vittorie e 1 sola sconfitta quando nel 2009 perse da Rafael Nadal dopo una battaglia di cinque set.

28 esima finale in carriera per l’ex n.1 del mondo in un torneo dello Slam ed il bilancio è di 17 vittorie e 10 sconfitte.

1. (17) Roger Federer – (4) Stan Wawrinka



Finale

Grazie Rafa, Grazie Roger! I due supercampioni dell’era moderna regalano a tutti gli appassionati una partita bella, tirata, con qualche calo ma anche momenti di tennis entusiasmante, con un quinto set che è già entrato nei libri di storia del gioco per pathos. Straordinario. C’era un’attesa enorme, forse anche spropositata per un singolo evento sportivo… ma stavolta la partita non ha tradito le attese e ci ha regalato un tennis di un livello incredibile, e condito da emozioni che è difficile raccontare a parole. Ogni vero appassionato stamani ha vissuto una pagina memorabile, che non sarà facile dimenticare o superare per emozioni. Mai si era giocata una finale con così tanti titoli Slam vinti dai due contendenti, e poche volte si è visto un concentrato così alto di qualità, intensità, contrasto di stile ed emozioni. Spesso le sfide “Fedal” avevano deluso per contenuti tecnici, una uguale all’altra, un po’ viste e riveste. Stavolta no, la partita è stata varia, intensa, ben giocata soprattutto dalla metà del secondo set, con decine di passaggi che saranno ricordati a lungo. Ha vinto Roger Federer, ma non ha perso Rafa Nadal. Ha vinto il Tennis, anche grazie a delle condizioni di gioco finalmente più rapide che hanno esaltato la classe immensa di questi due campioni. Anche quelle di Rafa, sì, perché lo spagnolo ha giocato un tennis assai offensivo, producendosi non solo nei suoi straordinari recuperi ma anche in tante fase offensive di enorme qualità.

2. (17) Roger Federer – (9) Rafael Nadal