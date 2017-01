Da Melbourne: Roger Federer “Pregavo che quella palla fosse dentro. Non ho dubbi che questo sia un momento incredibile della mia carriera. Grazie ai tifosi. Spero di rivedervi anche l’anno prossimo, se non fosse così, è stato bellissimo”

Queste le dichiarazioni di Roger Fededer dopo il 18 esimo Slam in carriera conquistato agli Australian Open.

“Pregavo che quella palla fosse dentro. Poi quando mi sono reso conto che era finita è stata una emozione unica, pazzesca“.

Questa vittoria è incredibile, ma oggi avrei anche accettato di perdere da Rafael. Il tennis è uno sport duro, ma oggi avrei accettato anche il pareggio con Rafael.

È sicuramente dura quando sei via e non sai quando potrai tornare in campo. Adesso il mio corpo e dolorante, come quello di Rafa. Ma oggi abbiamo giocato un match epico.

Ho chiamato il medical timeout perchè pensavo che un massaggio alla fine del quarto set mi avrebbe fatto sentire meglio. Poi sono andato sotto nel punteggio e ho pensato: Rafa la sta meritando, così va il tennis. Ma non ho mai perso la fiducia in me stesso.

Non ho dubbi che questo sia un momento incredibile della mia carriera. Una pietra miliare. Sapevo che sarebbe stato difficile, ma credo di avere le capacità per farcela ancora in uno Slam.

Grazie ai tifosi. Spero di rivedervi anche l’anno prossimo, se non fosse così, è stato bellissimo“.

“La cosa che conta è di essere ritornato a vincere un grande match contro Rafa.

Il supporto delle persone mi ha permesso di poter vincere ancora uno slam dopo che non ne vincevo uno da cinque anni. l’ultimo dei problemi è il conto degli slam. Onestamente non me ne importa molto di questo.

Uno Slam è speciale indipendentemente da dove lo hai vinto. Qui a Melbourne perl ho iniziato: ho giocato le qualificazioni nel ’99, i juniors nel ’98. Ho vinto il mio primo match slam credo contro Chang nel 2000. Ho sempre amato cominciare qui. Quando vinci non è un problema il viaggio di ritorno a casa. mentre quando perdi è dura. Ecco perché sono davvero così felice stasera.”