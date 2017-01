Federer-Nadal, lo scontro tra i giganti in una infografica

In occasione della finale degli Australian Open, un’infografica che mette a confronto Roger Federer e Rafa Nadal, i due eterni duellanti che domenica si sfideranno di nuovo a Melbourne in una finale storica. L’immagine confronta le rispettive carriere e riassume i confronti tra i grandi tennisti, con un focus particolare per le finali dello Slam in cui i due si sono affrontati.

Infografica a cura di StampaPrint