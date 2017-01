Da Melbourne: Serena Williams “Ad inizio torneo avevo detto a Patrick Mouratoglou, ma se vinco questo torneo divento la numero uno? E lui no no. Poi nella premiazione ho sentito ‘la numero uno’ e mi sono detta davvero?”

Queste le parole di Serena Williams dopo la conquista del 23 esimo slam in carriera.

“È una grande sensazione aver vinto il 23 esimo Slam ed avere il 23 titolo in bacheca. L’ho inseguito per molto tempo, qui sapevo di avere un’opportunità.

Non c’è posto migliore di Melbourne per farlo, e non c’è giocatrice migliore con cui condividere questo successo con Venus. È tutto perfetto. Qual è il numero di Slam che voglio raggiungere? Non ne ho mai avuto uno in mente. Quando ho cominciato questo percorso, volevo solo vincere un Grand Slam. Ogni volta che scendo in campo, voglio vincere.”

“Non lo sapevo sinceramente della prima posizione mondiale. Mi piace essere al top, quindi è bellissimo. Ad inizio torneo avevo detto a Patrick Mouratoglou, ma se vinco questo torneo divento la numero uno? E lui no no. Poi nella premiazione ho sentito ‘la numero uno’ e mi sono detta davvero è così?”