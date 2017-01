Stan Wawrinka distrugge la racchetta. Verrà multato dalla Yonex (Video)

In un momento di tensione del suo match contro Roger Federer nella semifinale dell’Australian Open, lo svizzero Stan Wawrinka ha spezzato la racchetta a metà, qualcosa che ovviamente è stata catturata da tutte le telecamere dello stadio.

La Yonex, il marchio di racchette che sponsorizza Stan, come già scritto da Livetennis nei giorni scorsi, ha inserito una nuova clausola nei contratti dei giocatori in cui si afferma che chiunque tennista romperà la racchetta riceverà una multa in denaro.

Durante questi Australian Open, hanno ricevuto warning per la rottura dell’attrezzo: Nick Kyrgios e Coco Vandeweghe, giocatori che usano le racchette Yonex.