Corretja elogia Federer e Nadal

Rafael Nadal e Roger Federer sono sicuramente i tennisti che più piacciono agli appassionati di questo sport. Alex Corretja, ex numero due al mondo e vincitore di 17 titoli ATP, ha elogiato i due giocatori: “Roger è davvero strano: fa tutto con facilità e vederlo giocare è stupendo. Può fare di tutto ed è sempre in grado di fare cose incredibili”, ha dichiarato l’ormai, a tutti gli effetti, commentatore televisivo per Eurosport Spagna.

Sul suo connazionale Nadal, Corretja è apparso molto sorpreso dall’ottimo livello di tennis con cui si sta esprimendo il maiorchino in queste prime settimane del 2017: “Rafa sta tornando al suo miglior livello. Aveva bisogno di fermarsi per recuperare forze ed energie; ora si sta muovendo bene e mette a segno anche punti pazzeschi. Il suo dritto sta viaggiando molto bene e mi pare sia migliorato con questo colpo, diventato più aggressivo.

Gioca più profondo e tutti i suoi avversari soffrono il suo tennis“, ha analizzato Alex Corretja, che inoltre ha voluto bloccare le critiche rivolte al 30enne di Manacor.

Lorenzo Carini