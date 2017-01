Andreas Seppi e le 21 vittorie al quinto set in carriera

21 vittorie e 15 sconfitte questo il dato di Andreas Seppi negli incontri che sono arrivati al quinto set nei tornei del Grand Slam ed in Coppa Davis.

Un dato sicuramente importante per il tennista di Caldaro.

Negli Slam il dato è di 18 successi e 11 sconfitte e per ben cinque volte in carriera ha rimontato e vinto sotto di due set a zero.

Andreas poi da 12 anni chiude l’anno almeno in top 100.

Tutte le partite finite al quinto set di Andreas Seppi (settimane dei tornei)

16‑Jan‑2017 Australian Open Hard R64 85 14 Seppi d. (14)Nick Kyrgios [AUS] 1-6 6-7(1) 6-4 6-2 10-8

29‑Jun‑2015 Wimbledon Grass R64 27 40 (25)Seppi d. Borna Coric [CRO] 4-6 6-4 6-7(3) 6-1 6-1

19‑Jan‑2015 Australian Open Hard R16 46 53 Nick Kyrgios [AUS] d. Seppi 5-7 4-6 6-3 7-6(5) 8-6

19‑Jan‑2015 Australian Open Hard R128 46 50 Seppi d. Denis Istomin [UZB] 5-7 6-3 2-6 6-1 6-4

23‑Jun‑2014 Wimbledon Grass R128 36 64 Leonardo Mayer [ARG] d. (25)Seppi 6-3 2-6 4-6 7-6(5) 6-4

13‑Jan‑2014 Australian Open Hard R64 25 91 Donald Young [USA] d. (24)Seppi 6-4 2-6 6-3 4-6 7-5

13‑Jan‑2014 Australian Open Hard R128 25 43 (24)Seppi d. Lleyton Hewitt [AUS] 7-6(4) 6-3 5-7 5-7 7-5

26‑Aug‑2013 US Open Hard R32 23 65 Denis Istomin [UZB] d. (20)Seppi 6-3 6-4 2-6 3-6 6-1

24‑Jun‑2013 Wimbledon Grass R32 28 11 (23)Seppi d. (12)Kei Nishikori [JPN] 3-6 6-2 6-7(4) 6-1 6-4

24‑Jun‑2013 Wimbledon Grass R128 28 47 (23)Seppi d. Denis Istomin [UZB] 7-6(6) 7-6(3) 5-7 3-66-3

27‑May‑2013 Roland Garros Clay R64 22 104 (20)Seppi d. Blaz Kavcic [SLO] 6-0 7-6(3) 6-7(2) 4-6 6-3

27‑May‑2013 Roland Garros Clay R128 22 73 (20)Seppi d. Leonardo Mayer [ARG] 6-7(4) 6-4 6-3 6-7(2)6-4

5‑Apr‑2013 Davis Cup WG QF: CAN vs ITA Hard RR 18 140 Seppi d. Vasek Pospisil [CAN] 5-7 4-6 6-4 6-3 6-3

14‑Jan‑2013 Australian Open Hard R32 23 14 (21)Seppi d. (12)Marin Cilic [CRO] 6-7(2) 6-3 2-6 6-4 6-2

14‑Jan‑2013 Australian Open Hard R64 23 50 (21)Seppi d. Denis Istomin [UZB] 7-6(4) 5-7 6-7(3) 7-6(3) 6-2

25‑Jun‑2012 Wimbledon Grass R128 26 39 Denis Istomin [UZB] d. (23)Seppi 6-7(2) 6-4 3-6 6-3 8-6

27‑May‑2012 Roland Garros Clay R16 25 1 (1)Novak Djokovic [SRB] d. (22)Seppi 4-6 6-7(5) 6-3 7-5 6-3

27‑May‑2012 Roland Garros Clay R32 25 16 (22)Seppi d. (14)Fernando Verdasco [ESP] 7-5 3-6 6-3 4-6 6-2

27‑May‑2012 Roland Garros Clay R64 25 53 (22)Seppi d. Mikhail Kukushkin [KAZ] 6-7(5) 6-2 2-6 6-1 6-2

10‑Feb‑2012 Davis Cup WG R1: CZE vs ITA Hard RR 42 30 Radek Stepanek [CZE] d. Seppi 4-6 6-4 6-3 3-6 6-3

17‑Jan‑2011 Australian Open Hard R128 51 113 Seppi d. Arnaud Clement [FRA] 3-6 2-6 7-5 6-3 6-2

30‑Aug‑2010 US Open Hard R128 56 94 Marcel Granollers [ESP] d. Seppi 2-6 5-7 6-3 6-2 6-3

18‑Jan‑2010 Australian Open Hard R128 49 28 (33)John Isner [USA] d. Seppi 6-3 6-3 3-6 5-7 6-4

22‑Jun‑2009 Wimbledon Grass R64 50 59 Seppi d. Marc Gicquel [FRA] 7-5 6-4 6-7(3) 5-7 6-4

19‑Sep‑2008 Davis Cup G1 PO: ITA vs LAT Clay RR 28 50 Ernests Gulbis [LAT] d. Seppi 3-6 5-7 6-3 7-6(3) 6-3

25‑Aug‑2008 US Open Hard R128 31 101 (31)Seppi d. Hyung Taik Lee [KOR] 6-3 7-5 3-6 3-6 6-3

23‑Jun‑2008 Wimbledon Grass R64 30 74 (27)Seppi d. Florent Serra [FRA] 6-3 6-7(4) 6-2 6-7(5) 6-4

11‑Apr‑2008 Davis Cup G1 R2: CRO vs ITA Hard RR 45 44 Seppi d. Marin Cilic [CRO] 6-7(7) 6-4 6-4 6-7(3) 6-1

28‑May‑2007 Roland Garros Clay R128 95 26 (23)Carlos Moya [ESP] d. Seppi 6-1 3-6 6-3 2-6 6-0

6‑Apr‑2007 Davis Cup G1 R2: ISR vs ITA Hard RR 91 203 Dudi Sela [ISR] d. Seppi 6-3 7-5 1-6 3-6 6-3

15‑Jan‑2007 Australian Open Hard R128 98 192 Seppi d. (Q)Bobby Reynolds [USA] 6-1 6-7(4) 6-7(5) 7-6 6-3

29‑May‑2006 Roland Garros Clay R128 69 151 (Q)Evgeny Korolev [KAZ] d. Seppi 6-4 2-6 3-6 7-5 6-1

16‑Jan‑2006 Australian Open Hard R128 56 137 (Q)Janko Tipsarevic [SRB] d. Seppi 1-6 6-4 4-6 6-2 6-4

23‑Sep‑2005 Davis Cup WG PO: ITA vs ESP Clay RR 78 20 Seppi d. Juan Carlos Ferrero [ESP] 5-7 3-6 6-0 6-3 6-2

30‑Aug‑2004 US Open Hard R128 171 12 (Q)Seppi d. (11)Rainer Schuettler [GER] 3-6 4-6 7-6(5) 7-6(1) 6-1

9‑Apr‑2004 Davis Cup G2 R1: ITA vs GEO Clay RR 219 53 Irakli Labadze [GEO] d. Seppi 6-4 7-5 1-6 2-6 6-2