Novak Djokovic continua ad utilizzare la camera iperbarica: “E’ una buona soluzione, ne fanno uso diversi tennisti nel circuito”

Novak Djokovic continuerà ad utilizzare la camera iperbarica.

Il serbo ha infatti dichiarato di continuare ad utilizzare questo strumento: “Purtroppo non ho accesso alla tecnologia della camera iperbarica in ogni posto, ma cerco di utilizzarla quando posso. E’ una buona soluzione, ne fanno uso diversi tennisti nel circuito.

Nella camera iperbarica si crea una condizione in cui respiri al 100% ossigeno ed in questo modo garantisce una serie di benefici per il corpo, le cellule e i muscoli”.

Secondo il n.1 del mondo la camera iperbarica è importante per migliorare il processo di recupero dopo aver giocato nel torrido caldo australiano.