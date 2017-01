Australian Open Qualificazioni – Il sorteggio degli italiani: quante possibilità di superare le quali?

Pattuglia ben nutrita quella italiana alle prime qualificazioni Slam della stagione: già questa di per sé è una buona notizia, segno che il movimento è in crescita con tanti giovani che cercano di farsi spazio nel circuito dei grandi. Quali difficoltà propongono però gli spot toccati in sorte? Andiamo ad analizzare i vari accoppiamenti e le relative prospettive.

Iniziamo dal derby fratricida Luca Vanni vs. Federico Gaio: per alcuni non troppo fiduciosi la certezza di avere perlomeno un giocatore al 2T, per altri due buone cartucce che tenteranno di eliminarsi a vicenda. Favorito a mio avviso, seppur di poco, Vanni: Lucone deve ritrovare immediatamente il feeling con la fine del 2016, momento in cui aveva raddrizzato a suon di vittorie challenger una stagione assai negativa. Dall’altra parte un Federico Gaio enigmatico: in che condizioni si presenterà il talentuoso tennista italiano al prestigioso appuntamento? Il suo tennis bello da vedere e assai pulito riuscirà a mettere in difficoltà quello tutto potenza (ma dal buon tocco) di Vanni? Incontro come dicevo sulla carta equilibrato ma io vedo avanti Luca.

Nello stesso spot dei due italiani sopracitati quella che a mio avviso è la nostra maggior speranza per passare le quali: testa di serie numero 12 del tabellone, Alessandro Giannessi ha pescato abbastanza bene (il ceco Satral) e anche il 2T non sembra proibitivo. Il sogno sarebbe un altro derby nello spot al turno decisivo con il vincente della sfida Vanni-Gaio: ottime chances per Giannessi a mio avviso, sempre più lanciato nella rincorsa alla top100. L’esperienza di New York è lì a insegnare, le quali sono e devono essere fattibili.

Donati e Cecchinato sono quelli che hanno pescato gli spot più ostici: Matteo giocherà contro Kavcic e in caso di vittoria se la dovrebbe vedere con Radek Stepanek, giocatore dal tocco vellutato e dal passato ancora presente decisamente glorioso. Un Matteo al 100% deve prima di tutto battere lo sloveno: in caso di vittoria e fisico integro avrebbe armi per mettere in difficoltà il ceco ma il recente forfait challenger lascia più dubbi che certezze. Spero ci sia almeno lotta nei suoi match, il resto se verrà, sarà un grande traguardo raggiunto. Il tennista siciliano recentemente salvato nel caso scommesse troverà invece dall’altro lato della rete il giovane statunitense di belle speranze Tiafoe, un tennista molto più dell’italiano abituato a tali superfici. Ben lieto di essere smentito se ci sarà la sorpresona ma per il Ceck le quali appaiono proibitive.

Poche chances di superare le quali anche per Lorenzo Giustino: uno spot con Mirza Basic al primo turno e soprattutto con Polansky, Rublev e Sugita rappresenta un banco di prova tostissimo.

Bradley Klahn al 1T, probabilmente lo svedese Elias Ymer al secondo e uno fra il brasiliano Souza e lo sfortunato Brian Baker al turno decisivo sono sicuramente un test importante per testare la condizione e il tennis di Thomas Fabbiano: la top100 tanto agognata e raggiunta si allontana, superare le quali significherebbe una gran iniezione di fiducia. È difficile, ma per me non è impossibile. Forza Fabs!

Riccardo Bellotti è un grande professionista e si giocherà queste quali senza nulla da perdere: non ha pescato malissimo (la testa di serie numero 30 Millot più un secondo turno accessibile), anche se al rush finale se la vedrebbe con uno fra Kamke, Novikov e Kudryavtsev: il bello delle sfide che sulla carta appaiono complicate è proprio quello di poter non avere rimpianti. E allora Rico perché non provarci?

Sfide difficili si diceva, come quella che vedrà il nostro miglior giovane Stefano Napolitano (allo stato attuale della classifica) contro il gigante americano Opelka: il bombardiere che ha già messo in crisi il connazionale Isner rappresenta un test durissimo sul cemento outdoor e anche in caso di vittoria probabilmente contro Chiudinelli al secondo turno la strada sarebbe decisamente in salita. Spot tostissimo (ci sono anche Rudd e Gabashvili) ma se Stefano vuole fare un salto in avanti dopo un ottimo 2016 questi risultati deve pure portarli a casa.

In ogni caso forza ragazzi, il tabellone principale dell’Australian Open è davvero a pochi passi per tutti…in fondo sono solo 3 partite.

Alessandro Orecchio

Il Tabellone di Qualificazione (con tutti gli spot)

[1] Radek Stepanek vs Sekou Bangoura

Matteo Donati vs Blaz Kavcic

John-Patrick Smith vs Agustin Velotti

Kenny De Schepper vs [27] Norbert Gombos

[2] Frances Tiafoe vs Marco Cecchinato

Steven Diez vs Yannik Reuter

Pedro Sousa vs Mohamed Safwat

Jordi Samper-Montana vs [25] Tim Smyczek

[3] Jozef Kovalik vs Marco Trungelliti

Peter Gojowczyk vs Saketh Myneni

Daniel Brands vs Adrian Menendez-Maceiras

Ruben Bemelmans vs [29] Go Soeda

[4] Yuichi Sugita vs Marc Polmans

Max Purcell vs Andrey Rublev

Lorenzo Giustino vs Mirza Basic

Tristan Lamasine vs [22] Peter Polansky

[5] Nicolas Kicker vs Duckhee Lee

Marton Fucsovics vs Bradley Mousley

Kimmer Coppejans vs Tennys Sandgren

Alexander Bublik vs [17] Arthur De Greef

[6] Bjorn Fratangelo vs Grega Zemlja

Gavin Van Peperzeel vs Stefanos Tsitsipas

Hiroki Moriya vs Harry Bourchier

Uladzimir Ignatik vs [19] Vasek Pospisil

[7] Stefan Kozlov vs Yuki Bhambri

Pedja Krstin vs Zdenek Kolar

Daniel Masur vs Tatsuma Ito

Maximilian Marterer vs [21] Ernesto Escobedo

[8] Benjamin Becker vs Miljan Zekic

Maverick Banes vs Di Wu

Ivan Dodig vs Amir Weintraub

Laslo Djere vs [24] Andrej Martin

[9] Joao Souza vs Andre Ghem

Yuya Kibi vs Brian Baker

Elias Ymer vs Akira Santillan

Bradley Klahn vs [31] Thomas Fabbiano

[10] Lukas Lacko vs Jeremy Jahn

Enrique Lopez-Perez vs Maximo Gonzalez

Jose Hernandez-Fernandez vs Darian King

Luke Saville vs [18] Denis Kudla

[11] Evgeny Donskoy vs Dmitry Popko

Matthew Ebden vs Andrey Golubev

Noah Rubin vs Cedrik-Marcel Stebe

Marinko Matosevic vs [32] Roberto Carballes Baena

[12] Alessandro Giannessi vs Jan Satral

Yasutaka Uchiyama vs Marko Tepavac

Federico Gaio vs Luca Vanni

Alexander Sarkissian vs [23] Henri Laaksonen

[13] Taro Daniel vs Aldin Setkic

Jurgen Melzer vs Joris De Loore

Scott Jones vs Marcelo Arevalo

Ilya Ivashka vs [20] Rajeev Ram

[14] Tobias Kamke vs Dennis Novikov

Alexander Kudryavtsev vs Blake Mott

Matija Pecotic vs James McGee

Riccardo Bellotti vs [30] Vincent Millot

[15] Marius Copil vs Alex Bolt

Matthias Bachinger vs Franko Skugor

Kristijan Mesaros vs Guilherme Clezar

Nikola Milojevic vs [26] Julien Benneteau

[16] Marco Chiudinelli vs Mitchell Krueger

Reilly Opelka vs Stefano Napolitano

Mathias Bourgue vs Jonathan Eysseric

Casper Ruud vs [28] Teymuraz Gabashvili