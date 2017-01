Il curioso caso di Sania Mirza

Sono tanti i giocatori, e gli addetti al lavoro, che criticano il sistema di punteggi nelle classifiche mondiali.

Ciò che è successo questa settimana a Sania Mirza è qualcosa che si è visto davvero poco in passato.

La tennista indiana, che nel mese di gennaio difende circa 3000 punti a causa delle vittorie dello scorso anno a Brisbane, Sydney e Australian Open (tutti successi in coppia con Martina Hingis), ha vinto il Brisbane International con Bethanie Mattek Sands, confermando dunque il titolo dello scorso anno. La 30enne di Mumbai, che dunque non aggiungerà punti al suo ranking, verrà superata da lunedì proprio dalla statunitense Mattek Sands, che ai 7805 punti attuali ne aggiungerà 470, per un totale di 8275.

Sania Mirza era al n.1 della classifica di doppio dall’aprile 2015, quindi da ben 91 settimane.

Lorenzo Carini