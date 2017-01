Il torneo di Auckland pensa ad un campo al coperto

La settimana in corso si sta rivelando piuttosto travagliata per gli organizzatori dell’ASB Classic di Auckland, a causa delle incessanti piogge che stanno rendendo necessario il continuo ridisegnamento del calendario di gioco. Nell’estate neozelandese le tormente sono frequenti e, tra i vari disagi di cui queste sono responsabili, possono rappresentare un grande ostacolo contro il naturale svolgimento di un torneo.

Per questo motivo, dunque, l’idea di costruire un tetto per il campo centrale dello stesso complesso di Auckland è oggi ben più di una suggestione. Per l’opera saranno necessari 18 milioni di dollari, contro i “soli” 10,5 attualmente stanziabili. “Dovremo portare avanti un grande progetto per poter offrire delle garanzie a questo prestigioso torneo e per non metterlo a repentaglio”, ha detto Brent Robinson, direttore esecutivo dell’evento, ai microfoni del Nz Herald.

Edoardo Gamacchio