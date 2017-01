Australian Open: De Minaur e Whittington wild card per il tabellone principale

Il giovane australiano Alex de Miñaur, 17 anni, ha ricevuto una wild card per il tabellone principale dell’Australian Open.

Per Alex sarà la prima esperienza in un tabellone principale di un torneo dello Slam.

A 23 anni prima apparizione in un main draw Slam anche per Andrew Whittington che ha ricevuto l’invito per il tabellone principale.

Manca all’appello solo un ultimo invito che verrà reso noto nei prossimi giorni.