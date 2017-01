Lemon Bowl 2017: Ultime battute di Qualificazione. Dal 02 Gennaio in campo i migliori giovani d’Italia

Le qualificazioni del Lemon Bowl 2017 sono ormai giunte al penultimo atto. Quest’oggi si sono conclusi i tabelloni cadetti dell’under 10 e 12 femminile, mentre domani verranno portati a termine gli ultimi match che daranno la possibilità, ai vincitori, di entrare nel main draw del torneo capitolino. Dal 2 al 6 gennaio sarà quindi il momento degli attesissimi tabelloni principali che, grazie all’accordo tra Lemon Bowl e Federazione Italiana Tennis, vedranno al via i 32 più forti giovani d’Italia delle classi 2004 (under 14) e 2005 (under 12).

Main Draw da urlo. L’edizione numero 33 del Lemon Bowl sarà certamente tra le più qualitative della storia del prestigioso torneo romano, il più grande al mondo per campo di partecipazione. L’under 14 femminile vedrà al via due giocatrici di seconda categoria come Carlotta Mencaglia (2.7, Circolo Canottieri Aniene) e Beatrice Ricci (2.8, Tc Pistoia), oltre a Virginia Ferrara, campionessa italiana under 12 in carica, Giulia Martinelli, Veronica Sirci e Anastasia Abbagnato, talentuosa rappresentante del Ct Palermo e nipote di Federico Balzaretti e Eleonora Abbagnato. Nell’under 14 maschile grande attesa per Benito Massacri (3.1, Angiulli Bari) e Alex Gammariello (3.2, Out Line), recenti finalisti al Torneo di Natale di Bari, oltre che dei romani Daniele Minighini, Gianmarco Gandolfi e Niccolò Ciavarella, che cercheranno di far bene nell’evento di casa. Parterre de roi anche nei tabelloni under 12, che vedranno al via tutti i più forti 2005 d’Italia: nel maschile occhi puntati sul campione italiano under 11 Filippo Mazzola (3.4, Le Magnolie), Mattia Ricci (3.5, Rivazzurra), Giacomo Nosei (3.4, Ct Lerici) e Andrea Meduri (3.4, Porto San Giorgio), che cercherà la tripletta dopo aver conquistato il Lemon Bowl nelle categorie under 8 e under 10. Nel femminile guideranno la truppa la romana Benedetta Sensi (3.3, Le Magnolie), campionessa italiana in carica under 11, e Federica Urgesi (3.3. Ct Fano), ma vi è grande curiosità anche per Anna Paradisi (3.4, Ct Firenze) e Victoria Grymalska (4.1, Ct Pescara), sorella minore di Anastasia, attuale Top-300 delle classifiche mondiali Wta.

Giovani talenti da quattro continenti. Il Lemon Bowl, come ogni anno, attira tennisti da ogni lato del globo. Saranno infatti venti gli stranieri, provenienti da quattro diversi continenti, a prendere parte alla trentatreesima edizione del torneo romano. Sarà presente l’under 14 giordano Abedallah Shelbayh, già protagonista nelle scorse tre edizioni, che sarà accompagnato dal fratellino classe 2007 Zaid. Una ragazza under 10, Paola Pieragostini, giungerà a Roma addirittura da El Salvador, mentre si attendono giovani promesse anche da Tunisia, Gran Bretagna, Croazia, Serbia, Romania, Russia, Malta, Francia, Lettonia, Israele e Austria.