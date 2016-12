Alison Van Uytvanck operata al braccio destro

Alison Van Uytvanck ha subito un intervento chirurgico al braccio destro. L’intervento è perfettamente riuscito.

La belga, che ha raggiunto i quarti di finale al Roland Garros quest’anno, dovrà restare ferma dal circuito per un periodo che ancora non è stato definito.

Difficile però che possa essere presente al prossimo Roland Garros in programma alla fine di maggio.