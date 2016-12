Boris Becker non esclude un posssibile ritorno in futuro con Novak Djokovic

Sono passate ormai un paio di settimane da quando Boris Becker e Novak Djokovic hanno ufficializzato la fine del rapporto di collaborazione.

Boris attualmente è India per sponsorizzare un nuovo modello di scarpe da ginnastica. In una delle sue conferenze stampa, Boris ha parlato del rapporto con Novak e non ha escluso un possibile ritorno in futuro.

“Nessun rapporto giocatore-allenatore pu√≤ durare per sempre. Abbiamo avuto tre anni di successi e vinto molti tornei, ora √® il momento di andare ognuno per la propria strada.

Per me √® ancora un buon amico da chiamare di tanto in tanto e se lui avr√† bisogno di me sar√≤ sempre a disposizione. Entrambi abbiamo deciso che in questo momento aveva bisogno di prenderci una pausa. Chiss√† cosa potr√† accadere tra un anno o due?” – conclude Boris.

