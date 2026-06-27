Challenger Targu Mures, Piracicaba e Plovdiv: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)
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22°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 34°C
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10:00
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26°
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13:00
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33°
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34°
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27°
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23:00
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✅ Asciutto
🔥 Molto caldo
⚠ Allerta caldo
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Court 1 – ore 13:00
Thijmen Loof / Kaito Uesugi vs Stefan Latinovic / Michael Vrbensky
Felix Balshaw vs Sumit Nagal (Non prima 15:00)
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23°C
Sole e nubi, caldo · Picco 34°C
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10:00
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29°
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11:00
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30°
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12:00
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32°
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13:00
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33°
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14:00
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34°
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15:00
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33°
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16:00
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33°
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18:00
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32°
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21:00
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28°
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23:00
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25°
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✅ Asciutto
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Court 1 – ore 14:00
Thomas Fancutt / Ajeet Rai vs Jarno Jans / Niels Visker
Inaki Montes-De La Torre vs Sandro Kopp (Non prima 16:00)
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14°C
Parzialmente soleggiato · Picco 27°C
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07:00
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15°
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08:00
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14°
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18°
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10:00
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20°
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11:00
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22°
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12:00
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24°
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13:00
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14:00
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15:00
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16:00
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27°
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✅ Asciutto
🎾 Semifinali/Finali
🏀 Terra Battuta
15:30 Pucinelli de Almeida M. – Villanueva G.
17:00 Seyboth Wild T. – La Serna J. M.
TAG: Circuito Challenger
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