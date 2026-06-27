Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Targu Mures, Piracicaba e Plovdiv: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

27/06/2026 08:12 Nessun commento
Sumit Nagal nella foto - Foto: gettyimages
Sumit Nagal nella foto - Foto: gettyimages

🇷🇴
Challenger 75 Targu Mures
Targu Mures, Romania  ·  27 Giugno 2026

22°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 34°C
CIELO Soleggiato al mattino, prevalentemente soleggiato nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 27 Giugno
10:00
26°
11:00
28°
12:00
31°
13:00
33°
14:00
33°
15:00
34°
16:00
34°
18:00
33°
21:00
27°
23:00
23°
⚠  Allerta arancione temperature massime estreme fino a domenica alle 10:00 EEST
🎾  Programma del giorno — 27 Giugno
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Finali · Terra Battuta
CH 75 F
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta caldo
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Court 1 – ore 13:00
Thijmen Loof NED / Kaito Uesugi JPN vs Stefan Latinovic SRB / Michael Vrbensky CZE

Il match deve ancora iniziare

Felix Balshaw FRA vs Sumit Nagal IND (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare




🇧🇬
Challenger 50 Plovdiv
Plovdiv, Bulgaria  ·  27 Giugno 2026

23°C
Sole e nubi, caldo  ·  Picco 34°C
CIELO Soleggiato al mattino, nuvole intermittenti nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 27 Giugno
10:00
29°
11:00
30°
12:00
32°
13:00
33°
14:00
34°
15:00
33°
16:00
33°
18:00
32°
21:00
28°
23:00
25°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per le finali sulla terra
🎾  Programma del giorno — 27 Giugno
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Finali · Terra Battuta
CH 50 F
⛅  Sole e nubi
✅  Asciutto
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Court 1 – ore 14:00
Thomas Fancutt AUS / Ajeet Rai NZL vs Jarno Jans NED / Niels Visker NED

Il match deve ancora iniziare

Inaki Montes-De La Torre ESP vs Sandro Kopp AUT (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare




🇧🇷
Challenger 50 Piracicaba
Piracicaba, Brasile  ·  27 Giugno 2026

14°C
Parzialmente soleggiato  ·  Picco 27°C
CIELO Parzialmente soleggiato al mattino, sole nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore disponibili
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 27 Giugno
07:00
15°
08:00
14°
09:00
18°
10:00
20°
11:00
22°
12:00
24°
13:00
25°
14:00
26°
15:00
27°
16:00
27°
✅  Meteo in miglioramento: nessuna pioggia indicata nelle ore disponibili
🎾  Programma del giorno — 27 Giugno
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Semifinali e Finali · Terra Battuta
CH 50 SF-F
⛅  Parzialmente soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Semifinali/Finali
🏀  Terra Battuta

15:30 Pucinelli de Almeida M. BRA – Villanueva G. ARG

Il match deve ancora iniziare

17:00 Seyboth Wild T. BRA – La Serna J. M. ARG

Il match deve ancora iniziare

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