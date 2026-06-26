Djokovic avrà il suo documentario: “Il Lupo d’Inverno” uscirà su Prime Video

Nel giorno del sorteggio del tabellone principale di Wimbledon arriva anche una notizia importante per tutti gli appassionati di tennis: Novak Djokovic sarà protagonista di un documentario dedicato alla sua carriera e alla sua figura.

Dopo il recente successo del documentario su Rafa Nadal, anche il campionissimo serbo avrà un racconto tutto suo. La data di uscita è già stata fissata: il documentario sarà disponibile su Prime Video dal 20 agosto.

Il titolo sarà “Novak Djokovic: Il Lupo d’Inverno”, un nome evocativo per raccontare uno dei giocatori più vincenti e discussi della storia del tennis. L’opera ripercorrerà la parabola sportiva di Djokovic, detentore di alcuni dei record più importanti della disciplina e considerato da molti il più grande tennista di tutti i tempi.

🗓️ Novak Djokovic: The Wolf in Winter, the feature-length documentary, premiering exclusively on Prime Video on August 20th 🐺 By virtually every statistical measure, the greatest to ever hold a racket 🎥 The story retold offering an unprecedented look at the man behind the… pic.twitter.com/klW0elqcxf — Prime Video Sport UK (@primevideosport) June 26, 2026

Il serbo ha costruito la propria leggenda attraverso longevità, fame competitiva e una capacità unica di riscrivere i limiti del tennis moderno. Dai trionfi Slam ai duelli epici con Federer e Nadal, fino alla continua ricerca di nuovi primati, la sua carriera rappresenta una delle storie più imponenti dello sport contemporaneo.

L’annuncio arriva in un momento particolarmente significativo, con Wimbledon pronto a partire e Djokovic ancora una volta tra i protagonisti più attesi. Il documentario offrirà così un nuovo sguardo su un campione che ha segnato un’epoca e che continua a inseguire la storia.

Dal 20 agosto, i tifosi potranno quindi rivivere su Prime Video il percorso di Novak Djokovic, tra record, sacrifici, rivalità e quella mentalità feroce che gli ha permesso di restare al vertice per oltre quindici anni.





Marco Rossi