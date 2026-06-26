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Djokovic avrà il suo documentario: “Il Lupo d’Inverno” uscirà su Prime Video

26/06/2026 18:59 3 commenti
Novak Djokovic classe 1987, n.8 del mondo - Foto Patrick Boren
Novak Djokovic classe 1987, n.8 del mondo - Foto Patrick Boren

Nel giorno del sorteggio del tabellone principale di Wimbledon arriva anche una notizia importante per tutti gli appassionati di tennis: Novak Djokovic sarà protagonista di un documentario dedicato alla sua carriera e alla sua figura.

Dopo il recente successo del documentario su Rafa Nadal, anche il campionissimo serbo avrà un racconto tutto suo. La data di uscita è già stata fissata: il documentario sarà disponibile su Prime Video dal 20 agosto.

Il titolo sarà “Novak Djokovic: Il Lupo d’Inverno”, un nome evocativo per raccontare uno dei giocatori più vincenti e discussi della storia del tennis. L’opera ripercorrerà la parabola sportiva di Djokovic, detentore di alcuni dei record più importanti della disciplina e considerato da molti il più grande tennista di tutti i tempi.

Il serbo ha costruito la propria leggenda attraverso longevità, fame competitiva e una capacità unica di riscrivere i limiti del tennis moderno. Dai trionfi Slam ai duelli epici con Federer e Nadal, fino alla continua ricerca di nuovi primati, la sua carriera rappresenta una delle storie più imponenti dello sport contemporaneo.

L’annuncio arriva in un momento particolarmente significativo, con Wimbledon pronto a partire e Djokovic ancora una volta tra i protagonisti più attesi. Il documentario offrirà così un nuovo sguardo su un campione che ha segnato un’epoca e che continua a inseguire la storia.

Dal 20 agosto, i tifosi potranno quindi rivivere su Prime Video il percorso di Novak Djokovic, tra record, sacrifici, rivalità e quella mentalità feroce che gli ha permesso di restare al vertice per oltre quindici anni.



Marco Rossi

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3 commenti

MAURO (Guest) 26-06-2026 19:19

Pensavo intitolassero il documentario in questo modo: ” Il Falsone”

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Louis Papany (Guest) 26-06-2026 19:05

Il cervo a primavera c’è già stato?

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Onurb (Guest) 26-06-2026 19:02

GOAT

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