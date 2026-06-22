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ITF Palma del Rio e Gdansk: I Main Draw

22/06/2026 16:35 Nessun commento
Viola Turini nella foto
Viola Turini nella foto

ITF PALMA DEL RIO(Esp 50k cemento outdoor)
Eva Vedder NED [1] vs Zoziya Kardava GEO
Lorena Solar Donoso ESP [WC] vs Chelsea Fontenel SUI

Tiphanie Lemaitre FRA vs Kristina Mladenovic FRA [WC]
Vaishnavi Adkar IND vs Han Shi CHN [7]

Fangran Tian CHN [3] vs Qualifier it
Yuliya Hatouka BLR vs Viola Turini ITA

Amandine Hesse FRA vs Claudia Lopez Martinez ESP
Qualifier it vs Viktoria Morvayova SVK [6]

Stephanie Visscher NED [8] vs Elena Micic AUS
Maria Teixido Garcia ESP [WC] vs Qualifier it

Qualifier it vs Beatrice Bonardi ITA
Qualifier it vs Carolyn Ansari USA [4]

Ayla Aksu TUR [5] vs Qualifier it
Patricia Ortega Redondo ESP [WC] vs Qualifier it

Qualifier it vs Anna Kubareva BLR
Ariadna Rey Garcia ESP vs Aliona Falei BLR [2]



ITF GDANSK(Pol 50k terra)
In attesa…

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