ITF Palma del Rio e Gdansk: I Main Draw
ITF PALMA DEL RIO(Esp 50k cemento outdoor)
Eva Vedder [1] vs Zoziya Kardava
Lorena Solar Donoso [WC] vs Chelsea Fontenel
Tiphanie Lemaitre vs Kristina Mladenovic [WC]
Vaishnavi Adkar vs Han Shi [7]
Fangran Tian [3] vs Qualifier
Yuliya Hatouka vs Viola Turini
Amandine Hesse vs Claudia Lopez Martinez
Qualifier vs Viktoria Morvayova [6]
Stephanie Visscher [8] vs Elena Micic
Maria Teixido Garcia [WC] vs Qualifier
Qualifier vs Beatrice Bonardi
Qualifier vs Carolyn Ansari [4]
Ayla Aksu [5] vs Qualifier
Patricia Ortega Redondo [WC] vs Qualifier
Qualifier vs Anna Kubareva
Ariadna Rey Garcia vs Aliona Falei [2]
ITF GDANSK(Pol 50k terra)
In attesa…
TAG: Tornei ITF
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