Wimbledon: Il Tabellone di Qualificazione femminile (con tutti gli spot). Sono cinque le azzurre alla caccia del Md
Wimbledon – Tabellone Qualificazione (con tutti gli spot) – erba
(1) M. Timofeeva vs W. Osuigwe
A. Rus vs V. Podrez
C. Monnet vs T. Prozorova
H. Watson vs (21) M. Sherif
(2) A. Krueger vs G. Knutson
M. Hontama vs A. Urhobo
P. Iatcenko vs L. Romero Gormaz
Z. Bai vs (26) T. Zidansek
(3) A. Korneeva vs A. Shubladze
N. Brancaccio vs A. Lazaro Garcia
J. Riera vs D. Britton
F. Crawley vs (19) H. Sakatsume
(4) X. Wang vs H. Guo
L. Radivojevic vs M. Bassols Ribera
C. Dolehide vs R. Montgomery
E. McDonald vs (31) E. Kalieva
(5) K. Volynets vs L. Samson
Y. Miyazaki vs E. Yaneva
E. Gorgodze vs V. Valdmannova
X. You vs (23) L. Jeanjean
(6) D. Semenistaja vs A. Siskova
P. Hon vs N. Hibino
V. Lepchenko vs A. Gasanova
L. Fruhvirtova vs (29) E. Jones
(7) K. Quevedo vs S. Ishii
D. Papamichail vs C. Liu
A. Tubello vs E. Pridankina
A. Rajecki vs (27) S. Lamens
(8) M. Uchijima vs E. Adeshina
H. Tan vs M. Pohankova
C. Naef vs J. Garland
T. Grant vs (18) T. Preston
(9) L. Sun vs L. Klimovicova
L. Pigossi vs O. Dodin
A. Koevermans vs M. Sawangkaew
K. Cross vs (25) M. Stoiana
(10) D. Galfi vs F. Jorge
A. Fita Boluda vs L. Gjorcheska
J. Mikulskyte vs C. Zhao
M. Inglis vs (20) L. Bronzetti
(11) P. Kudermetova vs J. Ponchet
A. Friedsam vs C. Ngounoue
A. Rame vs C. Werner
E. Mandlik vs (22) A. Charaeva
(12) J. Grabher vs M. Bolkvadze
H. Kinoshita vs V. Tomova
M. Carle vs L. Havlickova
J. Vandromme vs (17) Y. Yuan
(13) D. Salkova vs I. Shymanovich
G. Minnen vs F. Ferro
G. Maristany Zuleta De Reales vs J. Ortenzi
N. Noha Akugue vs (28) L. Pigato
(14) K. Kawa vs S. Bandecchi
L. Giovannini vs L. Stefanini
Y. Ma vs E. Andreeva
C. Brace vs (32) K. Day
(15) A. Sasnovich vs K. Dunne
S. Hunter vs S. Costoulas
B. Andreescu vs P. Hercog
R. Masarova vs (24) J. Teichmann
(16) R. Sramkova vs V. Hruncakova
Y. Ku vs T. Kostovic
T. Rakotomanga Rajaonah vs C. Lee
M. Barthel vs (30) L. Zhu
TAG: Wimbledon, Wimbledon 2026
Brutto primo turno per una Grant non ancora in erba,nello stesso spot curiosità per la vincitrice del torneo juniores dello scorso anno e che ha già fatto fuori di recente nomi illustri come Tauson,la stessa Naef ha appena fatto un buon 125 su erba, credo finale,se non ricordo male.
Forza tyra caterina grant.
@ Sudtyrol (#4641518)
Eh purtroppo il tabellone è stato generato totalmente con un programma creato da noi nel 2014. L’Ia non avrebbe sbagliato, purtroppo. Un abbraccio
primo turno fattibile (speriamo)
ma sono 5!!
Redazione.
5
E nemmeno il grassetto per la Grant… 🙁
Grant, spot difficilissimo
per le altre invece buon sorteggio (anche se per Nuria il sorteggio fa poca differenza, tanto perde sempre)
Guardate che Grant, non solo gioca per l’Italia, ma è anche nata in Italia. Suvvia, un pò meno AI.
Passi la fretta ma ne conto cinque… Grant è italiana da mò