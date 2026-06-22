Wimbledon 2026 Copertina, WTA

Wimbledon: Il Tabellone di Qualificazione femminile (con tutti gli spot). Sono cinque le azzurre alla caccia del Md

22/06/2026 17:13 9 commenti
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images

GBR Wimbledon – Tabellone Qualificazione (con tutti gli spot) – erba
(1) M. Timofeeva UZB vs W. Osuigwe USA
A. Rus NED vs V. Podrez UKR
C. Monnet FRA vs T. Prozorova IOA
H. Watson GBR vs (21) M. Sherif EGY

(2) A. Krueger USA vs G. Knutson CZE
M. Hontama JPN vs A. Urhobo USA
P. Iatcenko IOA vs L. Romero Gormaz ESP
Z. Bai CHN vs (26) T. Zidansek SLO

(3) A. Korneeva IOA vs A. Shubladze IOA
N. Brancaccio ITA vs A. Lazaro Garcia ESP
J. Riera ARG vs D. Britton GBR
F. Crawley USA vs (19) H. Sakatsume JPN

(4) X. Wang CHN vs H. Guo CHN
L. Radivojevic SRB vs M. Bassols Ribera ESP
C. Dolehide USA vs R. Montgomery USA
E. McDonald GBR vs (31) E. Kalieva USA

(5) K. Volynets USA vs L. Samson CZE
Y. Miyazaki GBR vs E. Yaneva BUL
E. Gorgodze GEO vs V. Valdmannova CZE
X. You CHN vs (23) L. Jeanjean FRA

(6) D. Semenistaja LAT vs A. Siskova CZE
P. Hon AUS vs N. Hibino JPN
V. Lepchenko USA vs A. Gasanova IOA
L. Fruhvirtova CZE vs (29) E. Jones AUS

(7) K. Quevedo ESP vs S. Ishii JPN
D. Papamichail GRE vs C. Liu USA
A. Tubello FRA vs E. Pridankina IOA
A. Rajecki GBR vs (27) S. Lamens NED

(8) M. Uchijima JPN vs E. Adeshina GBR
H. Tan FRA vs M. Pohankova SVK
C. Naef SUI vs J. Garland TPE
T. Grant ITA vs (18) T. Preston AUS

(9) L. Sun NZL vs L. Klimovicova POL
L. Pigossi BRA vs O. Dodin FRA
A. Koevermans NED vs M. Sawangkaew THA
K. Cross CAN vs (25) M. Stoiana USA

(10) D. Galfi HUN vs F. Jorge POR
A. Fita Boluda ESP vs L. Gjorcheska MKD
J. Mikulskyte LTU vs C. Zhao CAN
M. Inglis AUS vs (20) L. Bronzetti ITA

(11) P. Kudermetova UZB vs J. Ponchet FRA
A. Friedsam GER vs C. Ngounoue USA
A. Rame FRA vs C. Werner GER
E. Mandlik USA vs (22) A. Charaeva IOA

(12) J. Grabher AUT vs M. Bolkvadze GEO
H. Kinoshita JPN vs V. Tomova BUL
M. Carle ARG vs L. Havlickova CZE
J. Vandromme BEL vs (17) Y. Yuan CHN

(13) D. Salkova CZE vs I. Shymanovich IOA
G. Minnen BEL vs F. Ferro FRA
G. Maristany Zuleta De Reales ESP vs J. Ortenzi ARG
N. Noha Akugue GER vs (28) L. Pigato ITA

(14) K. Kawa POL vs S. Bandecchi SUI
L. Giovannini ARG vs L. Stefanini ITA
Y. Ma CHN vs E. Andreeva IOA
C. Brace CAN vs (32) K. Day USA

(15) A. Sasnovich IOA vs K. Dunne GBR
S. Hunter AUS vs S. Costoulas BEL
B. Andreescu CAN vs P. Hercog SLO
R. Masarova SUI vs (24) J. Teichmann SUI

(16) R. Sramkova SVK vs V. Hruncakova SVK
Y. Ku KOR vs T. Kostovic SRB
T. Rakotomanga Rajaonah FRA vs C. Lee USA
M. Barthel GER vs (30) L. Zhu CHN

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Gaz (Guest) 22-06-2026 17:10

Brutto primo turno per una Grant non ancora in erba,nello stesso spot curiosità per la vincitrice del torneo juniores dello scorso anno e che ha già fatto fuori di recente nomi illustri come Tauson,la stessa Naef ha appena fatto un buon 125 su erba, credo finale,se non ricordo male.

 9
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mattia saracino 22-06-2026 16:34

Forza tyra caterina grant.

 8
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LiveTennis.it Staff 22-06-2026 16:32

@ Sudtyrol (#4641518)

Eh purtroppo il tabellone è stato generato totalmente con un programma creato da noi nel 2014. L’Ia non avrebbe sbagliato, purtroppo. Un abbraccio

 7
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Laura (Guest) 22-06-2026 16:25

primo turno fattibile (speriamo)

 6
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Laura (Guest) 22-06-2026 16:25

ma sono 5!!

 5
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pablito 22-06-2026 16:20

Redazione.

5

E nemmeno il grassetto per la Grant… 🙁

 4
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akgul num.1 22-06-2026 16:17

Grant, spot difficilissimo
per le altre invece buon sorteggio (anche se per Nuria il sorteggio fa poca differenza, tanto perde sempre)

 3
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Sudtyrol (Guest) 22-06-2026 16:09

Guardate che Grant, non solo gioca per l’Italia, ma è anche nata in Italia. Suvvia, un pò meno AI.

 2
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JOA20 (Guest) 22-06-2026 15:52

Passi la fretta ma ne conto cinque… Grant è italiana da mò

 1
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