Wimbledon: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni del singolare maschile e femminile
🎾 THE CHAMPIONSHIPS WIMBLEDON 2026
🇬🇧 ENTRY LIST
MAIN DRAW 29 GIUGNO – 12 LUGLIO • QUALIFICAZIONI 22-25 GIUGNO • ERBA
🇬🇧 WIMBLEDON UOMINI – MAIN DRAW, ERBA
Sinner 🇮🇹 (1) • Alcaraz 🇪🇸 (2) • Zverev 🇩🇪 (3) • Djokovic 🇷🇸 (4) • Auger-Aliassime 🇨🇦 (5) • Shelton 🇺🇸 (6) • Medvedev 🏳️ (7) • Fritz 🇺🇸 (8) • De Minaur 🇦🇺 (9) • Bublik 🇰🇿 (10) • Musetti 🇮🇹 (11) • Cobolli 🇮🇹 (12) • Rublev 🏳️ (13) • Lehecka 🇨🇿 (14) • Khachanov 🏳️ (15) • Darderi 🇮🇹 (16) • Ruud 🇳🇴 (17) • Vacherot 🇲🇨 (18) • Fils 🇫🇷 (19) • Tien 🇺🇸 (20) • Tiafoe 🇺🇸 (21) • Norrie 🇬🇧 (22) • Davidovich Fokina 🇪🇸 (23) • Rinderknech 🇫🇷 (24) • Etcheverry 🇦🇷 (25) • Paul 🇺🇸 (26) • F. Cerundolo 🇦🇷 (27) • Mensik 🇨🇿 (28) • Jodar 🇪🇸 (29) • Fonseca 🇧🇷 (30) • Griekspoor 🇳🇱 (31) • Moutet 🇫🇷 (32) • Nakashima 🇺🇸 (33) • Humbert 🇫🇷 (34) • Tabilo 🇨🇱 (35) • Blockx 🇧🇪 (36) • Shapovalov 🇨🇦 (37) • Bergs 🇧🇪 (38) • Munar 🇪🇸 (39) • Machac 🇨🇿 (40) • Michelsen 🇺🇸 (41) • Navone 🇦🇷 (42) • Rune 🇩🇰 (43) • Mannarino 🇫🇷 (44) • Cilic 🇭🇷 (45) • Korda 🇺🇸 (46) • Kecmanovic 🇷🇸 (47) • Diallo 🇨🇦 (48) • Quinn 🇺🇸 (49) • Borges 🇵🇹 (50) • Atmane 🇫🇷 (51) • Marozsan 🇭🇺 (52) • Van de Zandschulp 🇳🇱 (53) • J.M. Cerundolo 🇦🇷 (54) • Hanfmann 🇩🇪 (55) • Medjedovic 🇷🇸 (56) • Buse 🇵🇪 (57) • Tirante 🇦🇷 (58) • Fucsovics 🇭🇺 (59) • Brooksby 🇺🇸 (60) • Popyrin 🇦🇺 (61) • Baez 🇦🇷 (62) • Kopriva 🇨🇿 (63) • Collignon 🇧🇪 (64) • Altmaier 🇩🇪 (65) • Burruchaga 🇦🇷 (66) • Landaluce 🇪🇸 (67) • Ugo Carabelli 🇦🇷 (68) • Sonego 🇮🇹 (69) • Vallejo 🇵🇾 (70) • Prizmic 🇭🇷 (71) • Bellucci 🇮🇹 (72) • Royer 🇫🇷 (73) • Draper 🇬🇧 (74) • Opelka 🇺🇸 (75) • Cazaux 🇫🇷 (76) • Majchrzak 🇵🇱 (77) • Hurkacz 🇵🇱 (78) • Struff 🇩🇪 (79) • Mpetshi Perricard 🇫🇷 (80) • Trungelliti 🇦🇷 (81) • Tsitsipas 🇬🇷 (82) • Duckworth 🇦🇺 (83) • Giron 🇺🇸 (84) • Kokkinakis 🇦🇺 PR (84) • Svajda 🇺🇸 (85) • Merida 🇪🇸 (86) • Dzumhur 🇧🇦 (87) • Halys 🇫🇷 (88) • Shevchenko 🇰🇿 (89) • Carreno Busta 🇪🇸 (90) • Ofner 🇦🇹 (91) • Spizzirri 🇺🇸 (92) • Y. Wu 🇨🇳 (93) • Kovacevic 🇺🇸 (94) • Kypson 🇺🇸 (95) • Arnaldi 🇮🇹 (96) • Nava 🇺🇸 (97) • Bonzi 🇫🇷 (98) • Bautista Agut 🇪🇸 (99) • Vukic 🇦🇺 (100) • Walton 🇦🇺 (101) • Hijikata 🇦🇺 (102) • Van Assche 🇫🇷 (103) • Choinski 🇬🇧 (104) IN • Shimabukuro 🇯🇵 (105) IN • Molcan 🇸🇰 (106) IN
ALTERNATES MAIN DRAW UOMINI
1. Choinski 🇬🇧 (104) IN • 2. Shimabukuro 🇯🇵 (105) IN • 3. Molcan 🇸🇰 (106) IN • 4. Berrettini 🇮🇹 (107) • 5. Muller 🇫🇷 (108) • 6. De Jong 🇳🇱 (109) • 7. Droguet 🇫🇷 (110) • 8. Svrcina 🇨🇿 (111) • 9. Damm 🇺🇸 (112) • 10. Wong 🇭🇰 (113) • 11. Comesana 🇦🇷 (114) • 12. Basilashvili 🇬🇪 (115) • 13. Garin 🇨🇱 (116) • 14. Faria 🇵🇹 (117) • 15. Rocha 🇵🇹 (118)
🇬🇧 WIMBLEDON DONNE – MAIN DRAW, ERBA
Sabalenka 🏳️ (1) • Rybakina 🇰🇿 (2) • Swiatek 🇵🇱 (3) • Gauff 🇺🇸 (4) • Pegula 🇺🇸 (5) • Anisimova 🇺🇸 (6) • Svitolina 🇺🇦 (7) • Andreeva 🏳️ (8) • Mboko 🇨🇦 (9) • Muchova 🇨🇿 (10) • Bencic 🇨🇭 (11) • Noskova 🇨🇿 (12) • Paolini 🇮🇹 (13) • Alexandrova 🏳️ (14) • Kostyuk 🇺🇦 (15) • Osaka 🇯🇵 (16) • Jovic 🇺🇸 (17) • Cirstea 🇷🇴 (18) • Keys 🇺🇸 (19) • Samsonova 🏳️ (20) • Tauson 🇩🇰 (21) • Kalinskaya 🏳️ (22) • Mertens 🇧🇪 (23) • Fernandez 🇨🇦 (24) • Shnaider 🏳️ (25) • Baptiste 🇺🇸 (26) • Bouzkova 🇨🇿 (27) • Potapova 🇦🇹 (28) • Ostapenko 🇱🇻 (29) • A. Li 🇺🇸 (30) • Bucsa 🇪🇸 (31) • Xinyu Wang 🇨🇳 (32) • Cristian 🇷🇴 (33) • Joint 🇦🇺 (34) • Bejlek 🇨🇿 (35) • Siniakova 🇨🇿 (36) • Raducanu 🇬🇧 (37) • Eala 🇵🇭 (38) • Navarro 🇺🇸 (39) • Cocciaretto 🇮🇹 (40) • Pliskova 🇨🇿 SR (40) • Tjen 🇮🇩 (41) • Krejcikova 🇨🇿 (42) • Valentova 🇨🇿 (43) • Vondrousova 🇨🇿 (44) • Yastremska 🇺🇦 (45) • Siegemund 🇩🇪 (46) • Kessler 🇺🇸 (47) • Sakkari 🇬🇷 (48) • Frech 🇵🇱 (49) • Boisson 🇫🇷 (50) • Bouzas Maneiro 🇪🇸 (51) • Maria 🇩🇪 (52) • Q. Zheng 🇨🇳 (53) • Starodubtseva 🇺🇦 (54) • Gibson 🇦🇺 (55) • McNally 🇺🇸 (56) • Linette 🇵🇱 (57) • Bondar 🇭🇺 (58) • Sonmez 🇹🇷 (59) • Kartal 🇬🇧 (60) • Ruzic 🇭🇷 (61) • Kasatkina 🇦🇺 (62) • Jacquemot 🇫🇷 (63) • Sierra 🇦🇷 (64) • Bartunkova 🇨🇿 (65) • Oliynykova 🇺🇦 (66) • Udvardy 🇭🇺 (68) • Boulter 🇬🇧 (69) • Vekic 🇭🇷 (70) • Zarazua 🇲🇽 (71) • Townsend 🇺🇸 (72) • S. Zhang 🇨🇳 (73) • Putintseva 🇰🇿 (74) • Ruse 🇷🇴 (75) • Marcinko 🇭🇷 (76) • Osorio 🇨🇴 (77) • Haddad Maia 🇧🇷 (78) • Zakharova 🏳️ (79) • Parks 🇺🇸 (80) • Lys 🇩🇪 (81) • Golubic 🇨🇭 (82) • Begu 🇷🇴 SR (82) • Birrell 🇦🇺 (83) • Erjavec 🇸🇮 (84) • Rakhimova 🇺🇿 (85) • Sorribes Tormo 🇪🇸 SR (85) • Kudermetova 🏳️ (86) • Kenin 🇺🇸 (87) • Aoi Ito 🇯🇵 SR (87) • Selekhmeteva 🏳️ (88) • Kalinina 🇺🇦 (89) • Tomljanovic 🇦🇺 (90) • Tagger 🇦🇹 (91) • Stearns 🇺🇸 (92) • Waltert 🇨🇭 (93) • Parry 🇫🇷 (94) • Snigur 🇺🇦 (95) • Korpatsch 🇩🇪 (96) • Seidel 🇩🇪 (97) • Arango 🇨🇴 (98) • Blinkova 🏳️ (99) • Tararudee 🇹🇭 (100) • Kraus 🇦🇹 (101) • Vandewinkel 🇧🇪 (102) IN • Badosa 🇪🇸 (103) IN • Vidmanova 🇨🇿 (104) IN • F. Jones 🇬🇧 (105) IN
ALTERNATES MAIN DRAW DONNE
1. Vandewinkel 🇧🇪 (102) IN • 2. Badosa 🇪🇸 (103) IN • 3. Vidmanova 🇨🇿 (104) IN • 4. F. Jones 🇬🇧 (105) IN • 5. Jimenez Kasintseva 🇦🇩 (106) • 6. Podoroska 🇦🇷 SR (106) • 7. Krueger 🇺🇸 (107) • 8. Volynets 🇺🇸 (108) • 9. Uchijima 🇯🇵 (110) • 10. L. Sun 🇳🇿 (111) • 11. Dodin 🇫🇷 SR (111) • 12. Semenistaja 🇱🇻 (112) • 13. Juvan 🇸🇮 (113) • 14. Pavlyuchenkova 🏳️ (114) • 15. Salkova 🇨🇿 (115)
🇬🇧 QUALIFICAZIONI WIMBLEDON UOMINI – 22-25 GIUGNO, ERBA
Comesana 🇦🇷 (102) • Shimabukuro 🇯🇵 (103) • Berrettini 🇮🇹 (105) • De Jong 🇳🇱 (106) • Droguet 🇫🇷 (107) • Svrcina 🇨🇿 (108) • Wong 🇭🇰 (109) • Molcan 🇸🇰 (110) • Basilashvili 🇬🇪 (111) • Garin 🇨🇱 (114) • Faria 🇵🇹 (115) • Damm 🇺🇸 (116) • Gaston 🇫🇷 (118) • Rocha 🇵🇹 (119) • Riedi 🇨🇭 (120) • Budkov Kjaer 🇳🇴 (121) • Llamas Ruiz 🇪🇸 (122) • Schoolkate 🇦🇺 (123) • Pellegrino 🇮🇹 (124) • Fearnley 🇬🇧 (125) • McDonald 🇺🇸 (126) • Muller 🇫🇷 (127) • Maestrelli 🇮🇹 (128) • Misolic 🇦🇹 (129) • Mochizuki 🇯🇵 (130) • Sweeny 🇦🇺 (131) • Pinnington Jones 🇬🇧 (132) • Gaubas 🇱🇹 (133) • Virtanen 🇫🇮 (134) • Gea 🇫🇷 (135) • Barrios Vera 🇨🇱 (136) • Lajovic 🇷🇸 (137) • Travaglia 🇮🇹 (138) • Echargui 🇹🇳 (139) • Martinez 🇪🇸 (140) • Safiullin 🏳️ (141) • Lloyd Harris 🇿🇦 (143) • Dellien 🇧🇴 (144) • M. Zheng 🇺🇸 (146) • Jacquet 🇫🇷 (147) • Basavareddy 🇺🇸 (148) • Billy Harris 🇬🇧 (150) • Diaz Acosta 🇦🇷 (151) • Bolt 🇦🇺 (152) • Sakamoto 🇯🇵 (153) • Fery 🇬🇧 (154) • O’Connell 🇦🇺 (155) • Holmgren 🇩🇰 (156) • Lajal 🇪🇪 (157) • Rodionov 🇦🇹 (158) • Samuel 🇬🇧 (159) • Blanchet 🇫🇷 (160) • Kolar 🇨🇿 (162) • Meligeni Alves 🇧🇷 PR (162) • Nardi 🇮🇹 (163) • Draxl 🇨🇦 (164) • Rodesch 🇱🇺 (165) • Bu 🇨🇳 (166) • Dimitrov 🇧🇬 (168) • Mejia 🇨🇴 (169) • Schwaerzler 🇦🇹 (170) • Tabur 🇫🇷 (171) • Zeppieri 🇮🇹 (172) • Coria 🇦🇷 PR (172) • Piros 🇭🇺 (173) • Nishioka 🇯🇵 (174) • Glinka 🇪🇪 (175) • Prado Angelo 🇧🇴 (176) • Chidekh 🇫🇷 (177) • Cecchinato 🇮🇹 (178) • Gomez 🇦🇷 (179) • Jarry 🇨🇱 (180) • Tseng 🇹🇼 (181) • Onclin 🇧🇪 (182) • Bueno 🇵🇪 (183) • Gojo 🇭🇷 (184) • Smith 🇺🇸 (185) • Moreno De Alboran 🇺🇸 PR (185) • Heide 🇧🇷 (186) • Neumayer 🇦🇹 (187) • Kwon 🇰🇷 (188) • Skatov 🇰🇿 (189) • Barrena 🇦🇷 (190) • Ymer 🇸🇪 (191) • Kym 🇨🇭 (192) • Galarneau 🇨🇦 (193) • Tomic 🇦🇺 (194) • Mikrut 🇭🇷 (195) • Cadenasso 🇮🇹 (196) • Sakellaridis 🇬🇷 (197) • Reis Da Silva 🇧🇷 (198) • Boyer 🇺🇸 (199) • Ficovich 🇦🇷 (200) • Dodig 🇭🇷 (201) • Noguchi 🇯🇵 (202) • Carballes Baena 🇪🇸 (203) • Bailly 🇧🇪 (204) • Evans 🇬🇧 (205) • Coppejans 🇧🇪 (206) • Hsu 🇹🇼 (207) • Bertola 🇨🇭 (208) • Giustino 🇮🇹 (209) • Sachko 🇺🇦 (210) • Den Ouden 🇳🇱 (211) • Midon 🇦🇷 (212) • Djere 🇷🇸 (213) • Mayot 🇫🇷 (214) • Engel 🇩🇪 (215) • Mmoh 🇺🇸 (216) • Zhou 🇨🇳 (217) • Broady 🇬🇧 (219) • Herbert 🇫🇷 (220) • Grenier 🇫🇷 (221) • Martin Tiffon 🇪🇸 (222) • Andrade 🇪🇨 (223) • Zhang 🇨🇳 (224) • Roncadelli 🇺🇾 (225) • Olivieri 🇦🇷 (226) • Wendelken 🇬🇧 (227) • Dougaz 🇹🇳 PR IN (227) • Gentzsch 🇩🇪 (228) IN • Blanch 🇺🇸 (229) IN • Added 🇫🇷 (230) IN • Guerrieri 🇮🇹 (231) IN
ALTERNATES QUALIFICAZIONI UOMINI
1. Dougaz 🇹🇳 PR IN (227) • 2. Gentzsch 🇩🇪 (228) IN • 3. Blanch 🇺🇸 (229) IN • 4. Added 🇫🇷 (230) IN • 5. Guerrieri 🇮🇹 (231) IN • 6. Butvilas 🇱🇹 (232) • 7. Boscardin Dias 🇧🇷 (233) • 8. McCabe 🇦🇺 (234) • 9. Sanchez Izquierdo 🇪🇸 (235) • 10. Houkes 🇳🇱 (236) • 11. Ferreira Silva 🇵🇹 (237) • 12. Cinà 🇮🇹 (238) • 13. Brancaccio 🇮🇹 (239) • 14. Gill 🇬🇧 (240) • 15. Pavlovic 🇫🇷 (241) • 16. Moro Canas 🇪🇸 (242) • 17. Crawford 🇬🇧 (243) • 18. Smith 🇺🇸 (244) • 19. Nedic 🇧🇦 (245) • 20. Napolitano 🇮🇹 (246)
🇬🇧 QUALIFICAZIONI WIMBLEDON DONNE – 22-25 GIUGNO, ERBA
Vidmanova 🇨🇿 (101) • F. Jones 🇬🇧 (102) • Jimenez Kasintseva 🇦🇩 (104) • Uchijima 🇯🇵 (107) • Volynets 🇺🇸 (108) • L. Sun 🇳🇿 (109) • Semenistaja 🇱🇻 (110) • Juvan 🇸🇮 (111) • Dodin 🇫🇷 SR (111) • Salkova 🇨🇿 (113) • Chwalinska 🇵🇱 (114) • Galfi 🇭🇺 (115) • Yuan 🇨🇳 (116) • Korneeva 🏳️ (117) • Timofeeva 🇺🇿 (118) • Krueger 🇺🇸 (120) • Grabher 🇦🇹 (121) • Jeanjean 🇫🇷 (122) • Bai 🇨🇳 SR (122) • P. Kudermetova 🇺🇿 (123) • Sasnovich 🏳️ (124) • Sramkova 🇸🇰 (125) • Quevedo 🇪🇸 (126) • Preston 🇦🇺 (127) • Lamens 🇳🇱 (128) • Sherif 🇪🇬 (129) • Charaeva 🏳️ (130) • Sakatsume 🇯🇵 (131) • Masarova 🇨🇭 (132) • Stakusic 🇨🇦 (133) • Zidansek 🇸🇮 (134) • Kalieva 🇺🇸 (135) • E. Jones 🇦🇺 (136) • Montgomery 🇺🇸 SR (136) • Zhu 🇨🇳 (137) • Pigato 🇮🇹 (138) • Kawa 🇵🇱 (139) • Lazaro Garcia 🇪🇸 (140) • Burel 🇫🇷 SR (140) • Inglis 🇦🇺 (141) • Podrez 🇺🇦 (142) • Hon 🇦🇺 (143) • Costoulas 🇧🇪 (144) • Day 🇺🇸 (145) • Stoiana 🇺🇸 (146) • Radivojevic 🇷🇸 (147) • Xiyu Wang 🇨🇳 (148) • L. Fruhvirtova 🇨🇿 (149) • Burrage 🇬🇧 SR (149) • Garland 🇹🇼 (150) • Stefanini 🇮🇹 (152) • Rakotomanga Rajaonah 🇫🇷 (153) • Rus 🇳🇱 (154) • Samson 🇨🇿 (155) • Klimovicova 🇵🇱 (156) • Koevermans 🇳🇱 (157) • Romero Gormaz 🇪🇸 (158) • Andreescu 🇨🇦 (159) • Tomova 🇧🇬 (160) • Iatcenko 🏳️ (161) • Noha Akugue 🇩🇪 (162) • N. Brancaccio 🇮🇹 (163) • Minnen 🇧🇪 (164) • Mandlik 🇺🇸 (165) • Watson 🇬🇧 SR (165) • Guo 🇨🇳 (166) • Papamichail 🇬🇷 (167) • Ortenzi 🇦🇷 (168) • Lepchenko 🇺🇸 (169) • Teichmann 🇨🇭 (170) • Ngounoue 🇺🇸 SR (170) • Dart 🇬🇧 (171) • Bronzetti 🇮🇹 (172) • Sawangkaew 🇹🇭 (173) • X. You 🇨🇳 (174) • Bassols Ribera 🇪🇸 (175) • Dolehide 🇺🇸 (176) • Prozorova 🏳️ (177) • Vandromme 🇧🇪 (178) • Riera 🇦🇷 (179) • Ponchet 🇫🇷 (180) • Ferro 🇫🇷 (181) • Liu 🇺🇸 (182) • Ye-Xin Ma 🇨🇳 (183) • Tyra Grant 🇮🇹 (184) • Urhobo 🇺🇸 (185) • Hibino 🇯🇵 (186) • Kostovic 🇷🇸 (187) • Barthel 🇩🇪 (188) • Shymanovich 🏳️ (189) • Giovannini 🇦🇷 (190) • Maristany Zuleta De Reales 🇪🇸 (191) • Fita Boluda 🇪🇸 (192) • Hunter 🇦🇺 (193) • Lee 🇺🇸 (194) • Osuigwe 🇺🇸 (195) • Monnet 🇫🇷 (196) • Gasanova 🏳️ (197) • Gjorcheska 🇲🇰 (198) • Cross 🇨🇦 (199) • Rame 🇫🇷 (200) • Valdmannova 🇨🇿 (201) • Brace 🇨🇦 (202) • Bolkvadze 🇬🇪 SR (202) • Swan 🇬🇧 (203) • Crawley 🇺🇸 (204) • F. Jorge 🇵🇹 (205) • Shubladze 🏳️ (206) • Y. Ku 🇰🇷 (207) • Knutson 🇨🇿 (208) • Carle 🇦🇷 (209) • Havlickova 🇨🇿 (210) • Ishii 🇯🇵 SR (211) • Kinoshita 🇯🇵 (212) • Friedsam 🇩🇪 (213) • Gorgodze 🇬🇪 (214) • Bandecchi 🇨🇭 (215) • Naef 🇨🇭 (216) • Zhao 🇨🇦 SR (216) • Hercog 🇸🇮 (217) IN • Pridankina 🏳️ (218) IN • Mikulskyte 🇱🇹 (219) IN
ALTERNATES QUALIFICAZIONI DONNE
1. Hercog 🇸🇮 (217) IN • 2. Pridankina 🏳️ (218) IN • 3. Mikulskyte 🇱🇹 (219) IN • 4. Hontama 🇯🇵 (220) • 5. Werner 🇩🇪 (221) • 6. Tubello 🇫🇷 SR (221) • 7. Siskova 🇨🇿 (222) • 8. Yaneva 🇧🇬 (224) • 9. Tan 🇫🇷 (225) • 10. Pigossi 🇧🇷 (227) • 11. Hruncakova 🇸🇰 (228) • 12. Andreeva 🏳️ (230) • 13. Sebov 🇨🇦 (231) • 14. Vedder 🇳🇱 (232) • 15. X. Gao 🇨🇳 (233) • 16. Falei 🏳️ (235) • 17. Bulgaru 🇷🇴 (236) • 18. Kubka 🇵🇱 (237) • 19. Thandi 🇮🇳 SR (238) • 20. Avdeeva 🏳️ (239)
TAG: Wimbledon, Wimbledon 2026
3 commenti
Se non sbaglio berrettini dovrebbe essere dentro, perché è fuori di uno è rune probabilmente non giocherà
con il forfait di jarry nelle quali viene certificato l’ingresso di guerrieri. a questo punto cinà e brancaccio sono fuori di 7 e 8 posizionji, considerato che le wild cards devono ancora scalare, praticamente sono dentro, almeno cinà.
per quanto riguarda berrettini è il primo della lista fuori, gli incerti sono tanti, primo fra tutti rune, e si è aggiunto jodar, buone probabilità che entri direttamente, la federazione ha detto di aver chiesto la wc, ma per me entra direttamente.
Berrettini con ottime probabilità di entrare (e se la situazione si sbloccasse presto, forse farebbe bene a giocare qualche partita, nei tornei pre W, chiedendo una WC) . Considerando che non sono state ancora comunicate le WC, direi anche ottime per Cinà e Brancaccio, molto più difficile per Napolitano. Guerrieri, Cinà e Brancaccio, peraltro, prendono il posto di Zeppieri, ritiratosi dalle Q e di Passaro, che neppure si è iscritto, pur avendone diritto. Ci sarebbe stato anche Gigante, grazie al RP. In sostanza, molte rinunce, ma molti nuovi ingressi, compreso Cadenasso che gioca le su prime Q a W, dopo quelle del RG. Un anno fa sarebbe stata fantascienza.