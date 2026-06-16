ATP 500 Halle e Queen’s: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo Mattia Bellucci ad Halle ed i doppi (Live)
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Nuvoloso, asciutto · Picco 22°C
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✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🌿 Erba
heristo-arena – ore 11:30
Mattia Bellucci vs Alexander Bublik
Joao Fonseca vs Yannick Hanfmann
Alexander Zverev vs Vit Kopriva (Non prima 15:00)
Tomas Martin Etcheverry vs Daniil Medvedev
Schauinsland-Reisen Court – ore 11:30
Karen Khachanov vs Ethan Quinn
Andrey Rublev vs Hubert Hurkacz
Mattia Bellucci / Nick Kyrgios vs Ethan Quinn / Learner Tien
Flavio Cobolli / Ben Shelton vs Adam Pavlasek / Andrea Vavassori
Court 2 – ore 11:30
Alexei Popyrin vs Raphael Collignon
Tallon Griekspoor vs Sho Shimabukuro
Fabian Marozsan vs Miomir Kecmanovic
Sadio Doumbia / Marc Polmans vs Francisco Cabral / Lucas Miedler
Court 3 – ore 13:00
Orlando Luz / Rafael Matos vs Theo Arribage / Albano Olivetti
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Nuvole intermittenti · Picco 25°C
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✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🌿 Erba
Andy Murray Arena – ore 12:30
Jakub Mensik vs Adrian Mannarino
Giovanni Mpetshi Perricard vs Corentin Moutet (Non prima 13:00)
Alex de Minaur vs Gabriel Diallo
Cameron Norrie vs Alejandro Davidovich Fokina
Kamil Majchrzak vs Jiri Lehecka
Court 1 – ore 12:30
Brandon Nakashima vs Marton Fucsovics
Arthur Fery vs Toby Samuel
Aleksandar Kovacevic vs Francisco Cerundolo
Ugo Humbert vs Marin Cilic
Court 5 – ore 12:30
Ignacio Buse vs Marcos Giron
Jenson Brooksby vs Martin Damm
Arthur Rinderknech vs Hamad Medjedovic
Rinky Hijikata vs Alejandro Tabilo
TAG: ATP 500 Halle, ATP 500 Halle 2026, ATP 500 Queen's, ATP 500 Queen's 2026
3 commenti
Incontro piuttosto complicato per il nostro “pirata”…
Forzaaa Mattia
Inutile negarlo: un Bellucci-Bublik è 10 volte più spettacolare di un Sinner-Zverev.