Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Halle e Queen’s: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo Mattia Bellucci ad Halle ed i doppi (Live)

16/06/2026 07:44 3 commenti
Mattia Bellucci nella foto
Mattia Bellucci nella foto

🇩🇪
ATP 500 Halle
Halle, Germania  ·  16 Giugno 2026

11°C
Nuvoloso, asciutto  ·  Picco 22°C
CIELO Nuvoloso per gran parte della giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 16 Giugno
08:00
10°
09:00
11°
10:00
14°
11:00
16°
12:00
18°
13:00
19°
14:00
20°
15:00
20°
17:00
22°
20:00
19°
✅  Cielo nuvoloso ma senza pioggia indicata: 1° turno su erba regolare
🎾  Programma del giorno — 16 Giugno
🎾
ATP 500 · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
ATP 500 R1
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🌿  Erba

heristo-arena – ore 11:30
Mattia Bellucci ITA vs Alexander Bublik KAZ

Il match deve ancora iniziare

Joao Fonseca BRA vs Yannick Hanfmann GER

Il match deve ancora iniziare

Alexander Zverev GER vs Vit Kopriva CZE (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Tomas Martin Etcheverry ARG vs Daniil Medvedev RUS

Il match deve ancora iniziare



Schauinsland-Reisen Court – ore 11:30
Karen Khachanov RUS vs Ethan Quinn USA

Il match deve ancora iniziare

Andrey Rublev RUS vs Hubert Hurkacz POL

Il match deve ancora iniziare

Mattia Bellucci ITA / Nick Kyrgios AUS vs Ethan Quinn USA / Learner Tien USA

Il match deve ancora iniziare

Flavio Cobolli ITA / Ben Shelton USA vs Adam Pavlasek CZE / Andrea Vavassori ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 11:30
Alexei Popyrin AUS vs Raphael Collignon BEL

Il match deve ancora iniziare

Tallon Griekspoor NED vs Sho Shimabukuro JPN

Il match deve ancora iniziare

Fabian Marozsan HUN vs Miomir Kecmanovic SRB

Il match deve ancora iniziare

Sadio Doumbia FRA / Marc Polmans AUS vs Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 13:00
Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
ATP 500 Queen’s
Londra, Gran Bretagna  ·  16 Giugno 2026

16°C
Nuvole intermittenti  ·  Picco 25°C
CIELO Nuvole intermittenti per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 16 Giugno
08:00
15°
09:00
16°
10:00
18°
11:00
20°
12:00
22°
13:00
23°
14:00
24°
16:00
25°
18:00
24°
21:00
21°
✅  Nuvole intermittenti ma senza pioggia indicata: 1° turno su erba regolare
🎾  Programma del giorno — 16 Giugno
🎾
ATP 500 · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
ATP 500 R1
⛅  Nuvole intermittenti
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🌿  Erba

Andy Murray Arena – ore 12:30
Jakub Mensik CZE vs Adrian Mannarino FRA

Il match deve ancora iniziare

Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Corentin Moutet FRA (Non prima 13:00)

ATP London
Giovanni Mpetshi Perricard
0
7
4
1
Corentin Moutet
0
6
6
2
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Alex de Minaur AUS vs Gabriel Diallo CAN

Il match deve ancora iniziare

Cameron Norrie GBR vs Alejandro Davidovich Fokina ESP

Il match deve ancora iniziare

Kamil Majchrzak POL vs Jiri Lehecka CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:30
Brandon Nakashima USA vs Marton Fucsovics HUN

Il match deve ancora iniziare

Arthur Fery GBR vs Toby Samuel GBR

Il match deve ancora iniziare

Aleksandar Kovacevic USA vs Francisco Cerundolo ARG

Il match deve ancora iniziare

Ugo Humbert FRA vs Marin Cilic CRO

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 12:30
Ignacio Buse PER vs Marcos Giron USA

Il match deve ancora iniziare

Jenson Brooksby USA vs Martin Damm USA

Il match deve ancora iniziare

Arthur Rinderknech FRA vs Hamad Medjedovic SRB

Il match deve ancora iniziare

Rinky Hijikata AUS vs Alejandro Tabilo CHI

Il match deve ancora iniziare

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3 commenti

Betafasan 16-06-2026 09:12

Incontro piuttosto complicato per il nostro “pirata”…

 3
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Betafasan 16-06-2026 09:11

Forzaaa Mattia

 2
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givaldo barbosa (Guest) 16-06-2026 09:02

Inutile negarlo: un Bellucci-Bublik è 10 volte più spettacolare di un Sinner-Zverev.

 1
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