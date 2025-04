ITF Santa Margherita di Pula: Il resoconto di Mercoledì 30 Aprile 2025. Poker tricolore nei quarti maschili

L’Italia cala il poker nei quarti di finale del quinto dei sei Itf Combined del ciclo primaverile in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Sono quattro, infatti, i tennisti italiani che hanno superato il secondo turno. E due, si sfideranno, con la certezza quindi che almeno un azzurro accederà alle semifinali. Sono la testa di serie numero 4 Francesco Maestrelli (6-4, 6-2 sul britannico Liam Broady) e la wild card Lorenzo Carboni (3-6, 6-2, 6-0 sul qualificato Gian Marco Ortenzi).

Volano ai quarti anche Andrea Guerrieri (che la spunta 4-6, 6-3, 7-6 sull’ucraino Oleksandr Ovcharenko, numero 6 del seeding, in 3 ore e 12′ di gioco) e Facundo Juarez (che ha regolato 6-2, 6-1 il qualificato Lorenzo Angelini).

Sono tre le italiane che accedono al secondo turno del tabellone femminile: la testa di serie numero 8 Dalila Spiteri (che non ha concesso giochi alla qualificata ceca Anna Jelinkova), Enola Chiesa (7-5, 6-1 sulla bulgara Iva Ivanova) e Noemi Maines (6-0, 6-3 sulla wild card moldava Anastasia Ganja).

Sconfitte per la testa di serie numero 2 Giorgia Pedone (1-6, 7-5, 6-2 dall’olandese Jasmijn Gimbrere), per le qualificate Barbara Dessolis (doppio 7-5 dalla slovena Kristina Novak), Aurora Deidda (6-1, 6-1 dalla statunitense Ashley Lahey), Marcella Dessolis (6-3, 6-2 dalla romena Arina Gabriela Vasilescu), Caterina Odorizzi (6-1, 6-0 dalla norvegese Astrid Wanja Brune Olsen) e per le wild card Gaia Maduzzi (6-4, 6-1 dalla ceca Gabriela Knutson, testa di serie numero 1), Aurora Corvi (6-0, 6-1 dall’ucraina Oleksandra Oliynykova, numero 3 del seeding) e Lavinia Luciano (6-3, 6-2 dalla polacca Daria Kuczer, testa di serie numero 7).