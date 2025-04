Challenger 175 Aix-en-Provence: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Bellucci e Darderi al via. Un azzurro nelle quali

Challenger 175 Aix-en-Provence – Tabellone Principale – terra

(1) Alexei Popyrin vs Bye

(WC) Stan Wawrinka vs (Alt) Ugo Blanchet

Nishesh Basavareddy vs (Alt) Otto Virtanen

Qualifier vs (5) Mattia Bellucci

(4) Jaume Munar vs Bye

(WC) Arthur Gea vs Qualifier

Daniel Elahi Galan vs Billy Harris

(PR) Borna Gojo vs (7) Hugo Gaston

(6) Arthur Rinderknech vs Qualifier

(Alt) Pierre-Hugues Herbert vs Borna Coric

Mariano Navone vs (Alt) Gregoire Barrere

Bye vs (3) Quentin Halys

(8) Corentin Moutet vs (Alt) Pavel Kotov

(Alt) Kyrian Jacquet vs Reilly Opelka

Qualifier vs (WC) Moise Kouame

Bye vs (2) Luciano Darderi

(1) Calvin Hemeryvs (Alt) Tommaso Compagnucci(WC) Laurent Lokolivs (5) Ignacio Buse

(2) Arthur Bouquier vs (WC) Mae Malige

(Alt) Maxime Janvier vs (Alt) (6) Valentin Vacherot

(3) Mark Lajal vs (Alt) Maxime Chazal

(WC) Benoit Paire vs (8) Sascha Gueymard Wayenburg

(Alt) (4) Titouan Droguet vs Matteo Martineau

(Alt) Florent Bax vs (Alt) (7) Albert Ramos-Vinolas

Court Credit Agricole – ore 11:00

Calvin Hemery 🇫🇷 vs Tommaso Compagnucci 🇮🇹

Florent Bax 🇫🇷 vs Albert Ramos-Vinolas 🇪🇸

Benoit Paire 🇫🇷 vs Sascha Gueymard Wayenburg 🇫🇷

Court Nissan Couriant – ore 11:00

Arthur Bouquier 🇫🇷 vs Mae Malige 🇫🇷

Laurent Lokoli 🇫🇷 vs Ignacio Buse 🇵🇪

Titouan Droguet 🇫🇷 vs Matteo Martineau 🇫🇷

Court Eiffage – ore 11:00

Maxime Janvier 🇫🇷 vs Valentin Vacherot 🇲🇨

Mark Lajal 🇪🇪 vs Maxime Chazal 🇫🇷