Monte-Carlo: Alcaraz nella storia come Nadal, ma frena sui paragoni: ‘Vincere qui 11 volte è impossibile'”

Carlos Alcaraz, fresco vincitore del Masters 1000 di Monte-Carlo 2025, ha colto l’occasione durante la conferenza stampa post-torneo per rendere omaggio al leggendario Rafa Nadal e alle sue straordinarie imprese sulla terra rossa.

“Spero di vincere il titolo qui più di una volta. Pensare a 11 è impossibile, sinceramente”, ha dichiarato il murciano, riferendosi agli 11 titoli conquistati da Nadal nel Principato. “Ho parlato diverse volte con il mio team di ciò che Rafa ha ottenuto sulla terra battuta. È una delle cose più complicate nello sport in generale, non solo nel tennis.”

Alcaraz ha espresso profonda ammirazione per i record apparentemente irraggiungibili del suo connazionale: “Vincere lo stesso torneo 11 volte, 14 Roland Garros, i migliori tornei del mondo, è impossibile che si ripeta. Vedremo quanti potrò conquistarne. Se dovessi restare con uno solo, sarei felice. Tra poco compio 21 anni, quindi spero di giocare questo torneo per altri 10 o 15 anni, vedremo se potrò aggiungerne qualcun altro. Ora voglio semplicemente godermi questo momento.”

Con questo successo, Alcaraz è entrato nella storia del torneo monegasco: a 21 anni e 337 giorni è diventato il più giovane campione a Monte-Carlo dai tempi di Rafa Nadal, che ottenne il suo successo nella stagione 2008 all’età di 21 anni e 327 giorni. Una coincidenza statistica che lega ulteriormente i due campioni spagnoli.

Per conquistare il titolo, il murciano ha dovuto rimontare contro un Lorenzo Musetti in grande forma, che purtroppo ha accusato problemi fisici nella parte finale dell’incontro. Questa vittoria iscrive definitivamente il nome di Alcaraz accanto a quello del maiorchino in questo dato storico del prestigioso torneo.

Mentre celebra il suo primo successo a Monte-Carlo, Alcaraz mantiene quindi i piedi per terra, consapevole dell’eccezionalità dei traguardi raggiunti da Nadal nella sua carriera, specialmente sulla superficie dove il ‘Re della terra battuta’ ha costruito la sua leggenda.





Francesco Paolo Villarico