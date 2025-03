Challenger 75 Zadar: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tre azzurri nel Md e Quattro nelle quali

Challenger 75 Zadar – Tabellone Principale – terra

(1) Damir Dzumhur vs Qualifier

Geoffrey Blancaneaux vs Qualifier

(WC) Mili Poljicak vs Qualifier

(SE) Dimitar Kuzmanov vs (8) Henri Squire

(3) Borna Coric vs Pedro Cachin

Qualifier vs Federico Arnaboldi

Qualifier vs Filip Cristian Jianu

Qualifier vs (6) Dalibor Svrcina

(7) Duje Ajdukovic vs Francesco Maestrelli

(Alt) Enrico Dalla Valle vs Max Hans Rehberg

Zsombor Piros vs Filip Misolic

Matej Dodig vs (4) Jozef Kovalik

(5) Valentin Royer vs Adrian Andreev

(WC) Dino Prizmic vs Elias Ymer

(WC) Nerman Fatic vs Timofey Skatov

Carlos Sanchez Jover vs (2) Vit Kopriva

(WC) (1) Martin Klizanvs Mirza Basicvs (9) Michael Vrbensky

(2) Oleksandr Ovcharenko vs Alex Molcan

Nino Serdarusic vs (10) Luka Mikrut

(3) Jacopo Berrettini vs Lilian Marmousez

Neil Oberleitner vs (12) Marko Topo

(4) Andrej Martin vs (WC) Frane Nincevic

(Alt) Dusan Obradovic vs (11) Franco Agamenone

(5) Daniel Michalski vs (PR) Kalin Ivanovski

Juan Pablo Paz vs (8) Zdenek Kolar

(6) Luka Pavlovic vs (WC) Antonio Voljavec

(WC) Josip Simundza vs (7) Marco Cecchinato

