Tensione tra Bublik e Moutet a Phoenix (video)

È successo davvero di tutto nella combattuta partita di quarti di finale tra Alexander Bublik e Corentin Moutet al Challgener di Phoenix. Nelle due ore e venticinque minuti di gioco, contraddistinti da continui up and down tra i due giocatori, diversi sono stati i momenti di tensione, come quando il francese ha intimato al kazako di non esser pronto alla riposta e Sasha gli ha risposto un eloquente “Non me ne frega un c…”.

Alexander Bublik to Corentin Moutet during their match at a Challenger event in Phoenix.

L’incontro ha visto molte giocate a dir poco estroverse da parte dei due talenti, come il tocco sotto le gambe di Moutet a chiudere il quarto game del secondo set. O (come ripotiamo nel video successivo) la rincorsa a tutta e quindi chiusura vincente di volo di Corentin con un tocco davvero difficile sul 5-4 del terzo set.

Cheeky tweener half-volley from Coco Moutet vs Bublik in Phoenix pic.twitter.com/DgTrOqgfVK

Alexander Bublik survives a near meltdown to defeat Corentin Moutet.

Bublik was up 4-1 (Adv-40) and 5-1 (40-40) but Moutet broke him twice and went up 5-5 (40-30) on serve. Won set 7-5.

Incredible speed and skill from Moutet in the best point of the match.

🎥:@ATPChallenger pic.twitter.com/4KNrBxwpnw

