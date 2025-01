Sonego dopo Shelton: “Nessun rimpianto, sono sulla strada giusta” (Video della partita e delle prodezze dell’azzurro e conferenza stampa in italiano)

L’avventura di Lorenzo Sonego agli Australian Open 2025 si è conclusa nei quarti di finale contro Ben Shelton, ma il tennista piemontese esce dal torneo con la consapevolezza di aver compiuto importanti passi avanti nel suo tennis.

In conferenza stampa, Sonego ha analizzato con lucidità il suo percorso nel primo Slam dell’anno: “Sono contento dell’atteggiamento e di come ho vissuto il match. Finisco che non ho nessun rimpianto, un percorso molto importante, ci tenevo a dare il 100%. Ci sono dei miglioramenti nel mio tennis e quindi sono felice. Si possono migliorare ancora dei dettagli nel gioco, a livello tattico, specialmente la risposta. Penso di essere sulla buona strada. Ci sono dei margini”.

Nell’analisi del match contro l’americano, il torinese ha evidenziato i momenti chiave della sfida e gli aspetti tattici che hanno fatto la differenza: “Tolto il servizio, diciamo che il gioco lo avevo in mano io. Lui oggi, a differenza di altre volte, ha sbagliato pochissimo, dava poco ritmo e variava tanto. Da quando ho cominciato a venire più a rete le cose sono cambiate. Forse all’inizio ho insistito sul dritto ed è stato un errore, ma poi ho capito cosa fare”.

Sonego ha anche identificato con chiarezza gli aspetti su cui dovrà concentrarsi per continuare il suo processo di crescita: “Chiaramente ci sono ancora alcune cose su cui devo lavorare, come la risposta da sinistra, ma già mi sento migliorato”.

Il tennis non si ferma e l’azzurro ha già chiaro il suo programma per il prossimo futuro: “Andrò a Rotterdam e Marsiglia e ci arrivo carico, mi trovo bene indoor”. La stagione al coperto di febbraio rappresenterà un’importante opportunità per consolidare i progressi mostrati a Melbourne e proseguire la sua ascesa nel ranking mondiale.





Francesco Paolo Villarico