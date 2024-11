Il saluto di Sinner a Nadal: ‘Grazie di tutto, carriera incredibile”

Jannik Sinner si è unito ai tanti atleti Nike nel rendere omaggio a Rafael Nadal. Il numero uno del mondo ha pubblicato un messaggio emotivo indossando la maglietta commemorativa del brand americano dedicata al campione spagnolo.

“Rafa, cosa posso dire? Semplicemente grazie per tutto quello che hai fatto, per quello che ci hai dato come giocatore ma, soprattutto, come persona”, ha scritto Sinner. “Carriera incredibile, congratulazioni a te, al tuo team e alla tua famiglia. Ti auguro il meglio per questo nuovo capitolo della tua vita”.

Un tributo significativo che arriva dal numero uno del tennis mondiale, l’ultimo di una lunga serie di omaggi da parte degli atleti Nike al campione maiorchino.