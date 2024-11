Ufficiale: Djokovic non giocherà le ATP Finals

Dopo le voci, ecco la conferma ufficiale: Novak Djokovic non giocherà le ATP Finals 2024. Il 24 volte campione Slam, e campione in carica della kermesse ATP di fine stagione, attraverso una storia Instagram ha comunicato di esser infortunato e quindi di aver deciso di rinunciare all’evento di Torino.

“È davvero un onore qualificarsi per le ATP Finals di Torino. Non vedevo l’ora di essere lì ma per colpa di un infortunio in corso non giocherò la prossima settimana. Mi scuso con tutti coloro che avevano programmato di vedermi. Auguro a tutti i giocatori un grande torneo. Ci vediamo presto”.

Djokovic non difenderà il titolo 2023 conquistato a Torino battendo Jannik Sinner in finale, e di conseguenza perderà anche i 1300 punti accumulati lo scorso anno, con un ulteriore calo nella classifica ATP.

A questo punto, i giochi per Finals sono fatti: Ruud, De Minaur e Rublev sono qualificati, indipendentemente dai loro risultati di questa settimana agli ATP 250 di Metz e Belgrado. Proprio la presenza di Novak al torneo della sua città aveva fatto sperare i suoi tifosi in un ripensamento e possibile presenza a Torino; al contrario, le indiscrezioni che erano arrivate nei giorni scorsi dalla Serbia erano corrette. Novak non giocherà più match ufficiali nel 2024, con l’ultimo appuntamento fissato da tempo a Buenos Aires il 1° dicembre per il match d’esibizione con l’amico Del Potro. Poi testa al 2025.

I giocatori al via alle Finals sono quindi: Jannik Sinner, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Casper Ruud, Alex De Minaur, Andrey Rublev. Per Rublev e Ruud è un ritorno, mentre l’australiano debutterà nel “Masters”.

Marco Mazzoni