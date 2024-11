Djokovic vicino alla qualificazione per le ATP Finals: serve un miracolo per escluderlo

Novak Djokovic è praticamente qualificato per le ATP Finals 2024, nonostante abbia concluso il suo percorso di qualificazione al Masters 1000 di Shanghai. Anche se non è ancora chiaro se il serbo parteciperà effettivamente all’evento che riunisce i migliori otto della stagione a Torino, è ormai quasi costretto a prendere una decisione sulla sua presenza in Italia.

Attualmente al sesto posto nella Race, Djokovic può essere escluso da Torino solo in uno scenario estremamente specifico. Dovrebbero verificarsi simultaneamente tre condizioni nella prossima settimana:

– Andrey Rublev deve vincere l’ATP 250 di Metz

– Alex de Minaur deve trionfare a Belgrado

– Casper Ruud deve raggiungere almeno le semifinali a Metz

Solo se tutti questi risultati si verificassero contemporaneamente, Djokovic scenderebbe al nono posto. In qualsiasi altro scenario, il serbo sarebbe matematicamente qualificato per Torino.





Marco Rossi