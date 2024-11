Sinner si allena con Stepanek (video)

Darren Cahill ha condiviso sui social immagini e una breve clip video di un allenamento di Jannik Sinner con un gradito ospite: Radek Stepanek. L’ex top 10 ceco (n.8 nel 2006), maestro del gioco di volo e degli attacchi in contro tempo, ha condiviso il campo di allenamento a Monte Carlo con il n.1 del mondo, come il coach australiano di Jannik ha mostrato. Con loro anche il fisioterapista dell’azzurro Ulises Badio.

“Grazie per il bell’allenamento di oggi Radek e anche per la lezione sul gioco di volo. Bello rivederti in campo e di nuovo in attività, ci vediamo presto a Torino” scrive Darren nel post social.

Un allenamento molto interessante, visto che un’ulteriore evoluzione nel tennis di volo può essere una chiave per un nuovo step di Sinner, sempre più proiettato in avanti nel suo gioco di pressione via via arricchito da variazioni, smorzate e anche discese a rete. Stepanek in questo è stato di sicuro uno dei migliori interpreti degli ultimi anni, forte della scuola ceca e di una propensione offensiva innata. Sarà curioso vedere se Stepanek, ufficialmente nel team di Sebastian Korda, tornerà anche in futuro in campo con Jannik per aiutarlo a migliorare la gestione dei colpi sul net.

Sinner dopo il forfait a Parigi Bercy per il virus intestinale, sembra aver ripreso a pieno l’attività, con le ATP Finals al via domenica 10 a Torino. Un torneo che Jannik lo scorso anno ha disputato da protagonista, con 4 vittorie di fila prima della finale persa contro Djokovic (battuto nel girone) e nel quale sarà ovviamente il tennista più atteso.

Marco Mazzoni