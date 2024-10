Fabio Fognini supera brillantemente Marozsan al primo turno delle qualificazioni del Rolex Paris Masters

Un’ottima partita quella di Fabio Fognini.

Motivato come non mai, nessuna protesta, nessuna parolaccia, concentrato su ogni colpo era da tanto che non si vedeva il ligure giocare con tanta attenzione.

L’avversario non era dei più difficili. Fabian Marozsan, 77 del ranking con un best al n.36 nel maggio di quest’anno, di cui si ricorda la vittoria contro Alcaraz a Roma nel 2023 superato questo pomeriggio al primo turno delle qualificazioni del RolexParisMasters per 63 64.

Più che i dodici anni che Fabio concedeva all’ungherese la differenza la poteva fare la superficie di gioco. A Parigi il campo n.1 è normalmente una pista di pattinaggio e la tavola di legno di circa cinque centimetri di spessore è appoggiata più o meno direttamente sul ghiaccio, il che rende il campo il più veloce di Bercy.

La differenza invece l’ha fatta il gioco del ligure. Break già al primo gioco, risposta impeccabile, dominio assoluto se il punto si prolungava oltre i tre scambi. Sei set point sul 5-2 con Marozsan che doveva servire l’impossibile per restare in partita. Primo set dominato con ligure che chiudeva sul proprio servizio con la settima palla set.

Nella seconda frazione l’ungherese cercava di alzare la testa. Faceva per primo il break in uno sciagurato gioco dove Fabio con tre doppi falli lasciava il servizio sul campo. Poi il riscatto. L’ex numero 9 del mondo volava 4-2 ed aveva anche due possibilità di doppio break. Marozsan restava attaccato grazie al servizio, ma la partita era segnata.

Fognini deliziava il pubblico che riempiva le tribune (oltre che settimana di vacanza scolastica, le dimensione raccolta del numero uno sono l’ideale per godersi da vicino una partita di tennis). Rovesci lungolinea vincenti, risposte bloccate che lasciavano fermo l’ungherese. Sul 5-3 per l’azzurro se ne andavano due match-point, un altro veniva sprecato con uno smash in rete nel gioco seguente, ma poi Fabio costringeva Marozsan all’errore.

Fabio attende ora per il match decisivo il vincente dell’incontro tra il francese Arthur Cazaux (80) e David Goffin(54). Non sarà facile se sarà il belga anche perché Goffin sta vivendo una seconda giovinezza con una grande prestazione a Basilea dove ha raggiunto i quarti di finale perdendo solo contro Rune.

Comunque vedere Fognini, ormai una grande carriera dietro le spalle, giocare ai livelli di oggi è un esempio per tutti. Divertirsi in campo ed i risultati arrivano.

ATP Paris Fabio Fognini Fabio Fognini 6 6 Fabian Marozsan [9] Fabian Marozsan [9] 3 4 Vincitore: Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 A-40 40-40 df 5-3 → 5-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 4-3 → 5-3 F. Marozsan 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 F. Marozsan 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-1 → 3-1 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 1-0 → 1-1 F. Marozsan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 F. Marozsan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 F. Fognini 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 4-2 → 5-2 F. Marozsan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-1 → 4-1 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-0 → 3-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 F. Marozsan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-0 → 2-0 F. Fognini 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Statistica Fognini 🇮🇹 Marozsan 🇭🇺 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 278 230 Ace 4 4 Doppi falli 7 4 Prima di servizio 36/60 (60%) 58/92 (63%) Punti vinti sulla prima 30/36 (83%) 36/58 (62%) Punti vinti sulla seconda 11/24 (46%) 13/34 (38%) Palle break salvate 2/3 (67%) 13/16 (81%) Giochi di servizio giocati 10 9 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 152 114 Punti vinti sulla prima di servizio 22/58 (38%) 6/36 (17%) Punti vinti sulla seconda di servizio 21/34 (62%) 13/24 (54%) Palle break convertite 3/16 (19%) 1/3 (33%) Giochi di risposta giocati 9 10 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 6/9 (67%) 1/4 (25%) Vincenti 30 13 Errori non forzati 17 15 Punti vinti al servizio 41/60 (68%) 49/92 (53%) Punti vinti in risposta 43/92 (47%) 19/60 (32%) Totale punti vinti 84/152 (55%) 68/152 (45%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 195km/h (121 mph) 207km/h (128 mph) Velocità media prima 182km/h (113 mph) 184km/h (114 mph) Velocità media seconda 155km/h (96 mph) 161km/h (100 mph)





Da Parigi, Enrico Milani