WTA 500 Ningbo: Il Tabellone Principale. Jasmine Paolini guida il seeding

🇨🇳 WTA 500 Ningbo – Tabellone Principale – hard

**(1) Jasmine Paolini 🇮🇹** *(bye)*

– **Katie Boulter 🇬🇧** vs **(Q)**

– **Wang Xiyu 🇨🇳** vs **(Q)**

– **Diana Shnaider 🇷🇺** vs **(8) Paula Badosa 🇪🇸**

**(3) Emma Navarro 🇺🇸** *(bye)*

– **Kateřina Siniaková 🇨🇿** vs **Magda Linette 🇵🇱**

– **Caroline Dolehide 🇺🇸** vs **Yulia Putintseva 🇰🇿**

– **Wang Yafan 🇨🇳** vs **(6) Beatriz Haddad Maia 🇧🇷**

**(5) Daria Kasatkina 🇷🇺** vs **(Q)**

– **Mirra Andreeva 🇷🇺** vs **(Q)**

– **Ekaterina Alexandrova 🇷🇺** vs **(Q)**

– **(4) Barbora Krejčíková 🇨🇿** *(bye)*

**(7) Anna Kalinskaya 🇷🇺** vs **Anastasia Potapova 🇷🇺**

– **Yue Yuan 🇨🇳** vs **(Q)**

– **Karolína Muchová 🇨🇿** vs **(Q)**

– **(2) Zheng Qinwen 🇨🇳** *(bye)*