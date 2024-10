Incredibile: si arriva a chiedere 33.600 euro per un biglietto di Davis Cup per l’addio di Nadal

Le follie del mercato secondario dei biglietti, concerti in particolare ma anche eventi sportivi, è ben nota a coloro che cercano di accaparrarsi last-minute un posto per un evento di grande richiamo. Un problema che molti artisti internazionali stanno sollevando da tempo, ma per il quale c’è grande difficoltà nel trovare una soluzione. Anche il tennis in Spagna è caduto nelle spire di questo mercato parallelo, con richieste da capogiro per assistere all’ultimo “ballo” di Rafael Nadal alla prossima Final 8 di Davis Cup in quel di Malaga. Secondo quanto riporta il quotidiano di Madrid AS, ricomprare un posto per Spagna – Olanda presso il Palacio de los Deportes José María Martín Carpena può arrivare fino a 33mila 600 euro, partendo dalla già ragguardevole cifra di 1.500. Questi i prezzi che si trovano su di una delle più note piattaforme di rivendita secondaria di biglietti.

Sono cifre esorbitanti rispetto a quando i biglietti furono messi in vendita; si partiva dai 48 euro per il settore più economico, arrivando a toccare i 525 nel caso del biglietto VIP.

Il media spagnolo ha contattato la Federazione Spagnola di Tennis (RFET) e la Federazione Internazionale di Tennis (ITF) per sapere se ci fosse ancora la possibilità di acquistare direttamente i biglietti per vedere l’incontro che potrebbe segnare (in caso di sconfitta della Spagna) l’ultima partita in carriera di Nadal; entrambe le istituzioni hanno confermato che per la sfida dei quarti di finale tra Spagna e Olanda ciò sarà del tutto impossibile, già sold out, ma che una piccola quantità di posti sarà bloccata e riservata per gli spettatori provenienti dai paesi che vinceranno l’incontro di quarti di finale, accedendo così alle semifinali, e stessa cosa per la finale.

Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, i prezzi stabiliti dall’ITF per questi biglietti oscillerebbero tra 53 e 595 euro per le semifinali, e tra 63 e 650 euro per assistere alla finale. Ma si troveranno?

