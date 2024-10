Sara Errani e Jasmine Paolini trionfano al China Open di Pechino

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato il titolo di doppio al “China Open”, penultimo WTA 1000 della stagione, disputato sui campi in cemento di Pechino. Le due azzurre, quinte teste di serie, hanno sconfitto in finale la coppia formata dalla taipanese Hao-Chin Chan e la russa Veronika Kudermetova con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e mezza di gioco.

Questo successo rappresenta il quarto titolo della stagione per Errani e Paolini, includendo l’oro olimpico vinto a Parigi. È inoltre il loro quinto titolo in carriera come coppia, su sette finali disputate.

La stagione 2024 è stata particolarmente ricca di soddisfazioni per le due tenniste italiane. Hanno iniziato l’anno vincendo a Linz, per poi trionfare agli Internazionali BNL d’Italia. Hanno raggiunto la finale al Roland Garros e, soprattutto, hanno vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi, scrivendo una pagina di storia per il tennis italiano.

Con questa vittoria a Pechino ma bastava già la finale, Errani e Paolini si sono assicurate la prima partecipazione di una coppia italiana alle WTA Finals dal 2015. Le finali si terranno quest’anno a Ryadh.