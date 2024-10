Masters 1000 Shanghai: I risultati con il dettaglio del Day 5. Alcaraz supera un tenace Wu e avanza a Shanghai. Si è giocato solo sul Centrale per colpa della pioggia

Carlos Alcaraz continua la sua impressionante corsa nel tour asiatico, dimostrando ancora una volta il suo straordinario livello di gioco. Nel secondo turno dell’ATP di Shanghai 2024, il giovane spagnolo ha dovuto ricorrere al suo miglior repertorio di colpi per superare un Yibing Wu in grande spolvero.

Il match si è rivelato più complicato del previsto per Alcaraz, con Wu che ha sfiorato la vittoria del primo set. Il giocatore cinese, ben consigliato dal suo allenatore Marcos Baghdatis, ha adottato una tattica aggressiva fin dall’inizio, cercando di togliere l’iniziativa ad Alcaraz e pressandolo costantemente.

Nonostante la sorpresa iniziale per l’intensità del gioco di Wu, Alcaraz ha mantenuto la calma, costruendo pazientemente i punti e aspettando il momento giusto per colpire. Il primo set si è deciso al tie-break, dove Wu è arrivato ad avere due mini-break di vantaggio, prima che Alcaraz riuscisse a spuntarla con alcuni colpi di classe.

Nel secondo set, forte del vantaggio acquisito, Alcaraz ha gestito meglio la pressione dell’avversario. Il momento chiave è arrivato a metà del set, quando lo spagnolo ha strappato il servizio a Wu con un game ottimo, dimostrando una lettura del gioco degna di un veterano.

Con il break in tasca, Alcaraz non ha più tentennato, chiudendo l’incontro e confermando il suo stato di forma eccellente in questa tournée asiatica. Il murciano rimane imbattuto in Asia e attende ora agli ottavi il vincitore tra Humbert e Monfils.

Wu, dal canto suo, ha dimostrato di avere il tennis per tornare nella top 100, se le infortuni glielo permetteranno. Senza dubbio, se Alcaraz non avesse giocato ad un livello quasi eccellente, lo spavento per il numero uno spagnolo sarebbe stato molto più grande.

STADIUM COURT – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [29] Matteo Arnaldi vs [5] Daniil Medvedev



ATP Shanghai Matteo Arnaldi [29] Matteo Arnaldi [29] 7 4 4 Daniil Medvedev [5] Daniil Medvedev [5] 5 6 6 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 D. Medvedev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 3-3 → 4-3 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-5 → 4-5 D. Medvedev 15-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Medvedev 15-0 15-15 df 15-30 6-5 → 7-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 5-5 → 6-5 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-4 → 5-4 D. Medvedev 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-3 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 D. Medvedev 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 D. Medvedev 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-1 → 0-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

2. [1] Jannik Sinner vs [31] Tomas Martin Etcheverry 3T



ATP Shanghai Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 6 6 6 Tomas Martin Etcheverry [31] Tomas Martin Etcheverry [31] 7 4 2 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 T. Martin Etcheverry 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 J. Sinner 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 df 15-30 15-40 3-3 → 4-3 J. Sinner 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 T. Martin Etcheverry 15-40 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 T. Martin Etcheverry 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 40-A* 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 6-5 → 6-6 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 4-3 → 4-4 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 3-3 → 4-3 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Martin Etcheverry 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [3] Carlos Alcaraz vs [WC] Yibing Wu (non prima ore: 12:30)



ATP Shanghai Carlos Alcaraz [3] Carlos Alcaraz [3] 7 6 Yibing Wu Yibing Wu 6 3 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-3 → 6-3 Y. Wu 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-2 → 5-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 Y. Wu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Y. Wu 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 ace 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 5-6 → 6-6 Y. Wu 0-15 0-30 15-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Y. Wu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-4 → 4-4 Y. Wu 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Y. Wu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

4. [11] Tommy Paul vs [19] Alejandro Tabilo



ATP Shanghai Tommy Paul [11] Tommy Paul [11] 1 6 Alejandro Tabilo [19] Alejandro Tabilo [19] 3* 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 6-6 T. Paul 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 A. Tabilo 30-40 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-5 → 5-6 T. Paul 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 A. Tabilo 0-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 T. Paul 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 T. Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 2-3 T. Paul 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Tabilo 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

SHOW COURT 3 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [7] Taylor Fritz vs [Q] Terence Atmane



ATP Shanghai Taylor Fritz [7] Taylor Fritz [7] 0 4 Terence Atmane • Terence Atmane 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Atmane 4-3 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Atmane 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 2-1 T. Atmane 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [10] Stefanos Tsitsipas vs Alexandre Muller



Il match deve ancora iniziare

3. Roberto Carballes Baena vs [14] Ben Shelton



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs [Alt] Miguel Reyes-Varela / John-Patrick Smith



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Jamie Murray / John Peers vs Ugo Humbert / Adrian Mannarino



Il match deve ancora iniziare

GRANDSTAND 2 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Zizou Bergs vs [9] Grigor Dimitrov



ATP Shanghai Zizou Bergs • Zizou Bergs 30 3 4 Grigor Dimitrov [9] Grigor Dimitrov [9] 15 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 4-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-0 → 3-0 G. Dimitrov 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Z. Bergs 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Z. Bergs 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 2-3 → 3-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

2. Matteo Berrettini vs [12] Holger Rune



Il match deve ancora iniziare

3. Gael Monfils vs [16] Ugo Humbert



Il match deve ancora iniziare

4. Adam Pavlasek / Jean-Julien Rojer vs [6] Harri Heliovaara / Henry Patten



Il match deve ancora iniziare

5. [4] Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Tomas Machac / Zhizhen Zhang



Il match deve ancora iniziare

COURT 4 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Roman Safiullin vs [23] Alexander Bublik



ATP Shanghai Roman Safiullin • Roman Safiullin 0 2 Alexander Bublik [23] Alexander Bublik [23] 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Safiullin 2-1 A. Bublik 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Bublik 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

2. [13] Frances Tiafoe vs [WC] Yi Zhou



Il match deve ancora iniziare

3. [30] Tomas Machac vs [Q] Aleksandar Vukic



Il match deve ancora iniziare

4. Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs [WC] Aoran Wang / Yi Zhou



Il match deve ancora iniziare

COURT 7 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [28] Flavio Cobolli vs [WC] Stan Wawrinka



Il match deve ancora iniziare

2. Marcos Giron vs [24] Karen Khachanov



ATP Shanghai Marcos Giron Marcos Giron 0 0 Karen Khachanov [24] Karen Khachanov [24] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

3. Julian Cash / Lloyd Glasspool vs [3] Matthew Ebden / Joe Salisbury



Il match deve ancora iniziare

4. Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry



ATP Shanghai Nathaniel Lammons / Jackson Withrow Nathaniel Lammons / Jackson Withrow 0 0 Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

COURT 6 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [26] Jordan Thompson vs Tallon Griekspoor



Il match deve ancora iniziare

2. [15] Lorenzo Musetti vs David Goffin



Il match deve ancora iniziare

3. Sander Gille / Joran Vliegen vs [2] Marcelo Arevalo / Mate Pavic



Il match deve ancora iniziare