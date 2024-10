WTA 1000 Wuhan: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. In campo due azzurre (LIVE)

WTA 1000 Wuhan 🇨🇳 (Cina) – 1° Turno Qualificazione, cemento

WTA Wuhan Han Shi Han Shi 0 4 4 0 Cristina Bucsa [12] Cristina Bucsa [12] 0 6 6 0 Vincitore: Bucsa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Cristina Bucsa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Han Shi 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Han Shi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Han Shi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Han Shi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Han Shi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Han Shi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Han Shi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Cristina Bucsa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Han Shi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Han Shi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Cristina Bucsa 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Han Shi 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Han Shivs (12) Cristina Bucsa

Sijia Wei vs (13) Olivia Gadecki



WTA Wuhan Sijia Wei Sijia Wei 7 3 4 Olivia Gadecki [13] Olivia Gadecki [13] 5 6 6 Vincitore: Gadecki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Olivia Gadecki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Sijia Wei 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Olivia Gadecki 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 3-5 Sijia Wei 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Olivia Gadecki 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Sijia Wei 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Olivia Gadecki 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Sijia Wei 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Olivia Gadecki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Sijia Wei 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Olivia Gadecki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Sijia Wei 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Olivia Gadecki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Sijia Wei 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Olivia Gadecki 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Sijia Wei 0-15 0-30 0-40 3-0 → 3-1 Olivia Gadecki 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Sijia Wei 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Olivia Gadecki 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Sijia Wei 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Olivia Gadecki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Sijia Wei 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Olivia Gadecki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Sijia Wei 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Olivia Gadecki 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Sijia Wei 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Olivia Gadecki 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Sijia Wei 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Olivia Gadecki 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Sijia Wei 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Olivia Gadecki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Yexin Ma vs (10) Lucia Bronzetti



WTA Wuhan Yexin Ma Yexin Ma 0 6 1 Lucia Bronzetti [10] • Lucia Bronzetti [10] 15 1 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Lucia Bronzetti 15-0 1-1 Yexin Ma 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Yexin Ma 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Yexin Ma 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 Yexin Ma 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Yexin Ma 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(2) Yafan Wang vs Hailey Baptiste



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – ore 04:00

(1) Clara Burel vs Alycia Parks Inizio 04:00



WTA Wuhan Clara Burel [1] Clara Burel [1] 7 4 7 Alycia Parks Alycia Parks 5 6 6 Vincitore: Burel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 1*-2 2-2* 3-2* 4*-2 4*-3 4-4* 4-5* 5*-5 5*-6 6-6* 7-6* 6-6 → 7-6 Clara Burel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Alycia Parks 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Clara Burel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Alycia Parks 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Clara Burel 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Alycia Parks 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Clara Burel 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Alycia Parks 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Clara Burel 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Alycia Parks 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Clara Burel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Alycia Parks 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Clara Burel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Alycia Parks 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Clara Burel 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Alycia Parks 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Clara Burel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Alycia Parks 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Clara Burel 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Alycia Parks 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Clara Burel 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Alycia Parks 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Clara Burel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Alycia Parks 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Clara Burel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Alycia Parks 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Clara Burel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 5-3 Alycia Parks 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Clara Burel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Alycia Parks 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Clara Burel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Alycia Parks 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Clara Burel 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Alycia Parks 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Linda Fruhvirtova vs (14) Lesia Tsurenko



WTA Wuhan Linda Fruhvirtova Linda Fruhvirtova 0 4 1 0 Lesia Tsurenko [14] Lesia Tsurenko [14] 0 6 6 0 Vincitore: Tsurenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Linda Fruhvirtova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 Lesia Tsurenko 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Linda Fruhvirtova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Lesia Tsurenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 1-3 Linda Fruhvirtova 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Lesia Tsurenko 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Linda Fruhvirtova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Lesia Tsurenko 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Linda Fruhvirtova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Lesia Tsurenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Linda Fruhvirtova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Lesia Tsurenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Linda Fruhvirtova 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Lesia Tsurenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Linda Fruhvirtova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Lesia Tsurenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Linda Fruhvirtova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(3) Camila Osorio vs Martina Trevisan



WTA Wuhan Camila Osorio [3] • Camila Osorio [3] 30 3 Martina Trevisan Martina Trevisan 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Camila Osorio 15-0 30-0 3-3 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Camila Osorio 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Camila Osorio 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Camila Osorio 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Xiaodi You vs Mai Hontama Non prima 09:00



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – ore 04:00

(8) Kamilla Rakhimova vs Marina Stakusic Inizio 04:00



WTA Wuhan Kamilla Rakhimova [8] Kamilla Rakhimova [8] 6 4 7 Marina Stakusic Marina Stakusic 2 6 5 Vincitore: Rakhimova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Marina Stakusic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Marina Stakusic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Marina Stakusic 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Marina Stakusic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Marina Stakusic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Marina Stakusic 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Marina Stakusic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Marina Stakusic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Marina Stakusic 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Marina Stakusic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Marina Stakusic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Marina Stakusic 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Marina Stakusic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Marina Stakusic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Marina Stakusic 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 30-15 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

(4) Moyuka Uchijima vs Xinyu Gao



WTA Wuhan Moyuka Uchijima [4] Moyuka Uchijima [4] 0 7 7 0 Xinyu Gao Xinyu Gao 0 5 6 0 Vincitore: Uchijima Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 2*-1 2-2* 3-2* 4*-2 5*-2 6-2* 6-3* 6-6 → 7-6 Moyuka Uchijima 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 6-5 → 6-6 Xinyu Gao 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Xinyu Gao 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Moyuka Uchijima 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 Xinyu Gao 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Xinyu Gao 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Moyuka Uchijima 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Xinyu Gao 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Xinyu Gao 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Moyuka Uchijima 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Xinyu Gao 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Xinyu Gao 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Moyuka Uchijima 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Xinyu Gao 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Moyuka Uchijima 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Xinyu Gao 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Xinyu Gao 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Moyuka Uchijima 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Xinyu Gao 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Ana Bogdan vs (9) Harriet Dart



WTA Wuhan Ana Bogdan • Ana Bogdan 0 3 Harriet Dart [9] Harriet Dart [9] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Ana Bogdan 3-0 Ana Bogdan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Harriet Dart 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Ana Bogdan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Suzan Lamens vs Varvara Lepchenko Non prima 09:00



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – ore 04:00

Greet Minnen vs (16) Bernarda Pera Inizio 04:00



WTA Wuhan Greet Minnen Greet Minnen 2 6 2 Bernarda Pera [16] Bernarda Pera [16] 6 1 6 Vincitore: Pera Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Greet Minnen 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Bernarda Pera 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Greet Minnen 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Bernarda Pera 0-15 15-15 40-15 2-2 → 2-3 Greet Minnen 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Bernarda Pera 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Greet Minnen 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Bernarda Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Greet Minnen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Bernarda Pera 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-0 → 5-1 Greet Minnen 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Bernarda Pera 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Greet Minnen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Bernarda Pera 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Greet Minnen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Bernarda Pera 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Greet Minnen 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 Bernarda Pera 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Greet Minnen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Bernarda Pera 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Greet Minnen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Bernarda Pera 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Greet Minnen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

(6) Erika Andreeva vs Tamara Korpatsch



WTA Wuhan Erika Andreeva [6] Erika Andreeva [6] 6 4 7 Tamara Korpatsch Tamara Korpatsch 2 6 5 Vincitore: Andreeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Erika Andreeva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Erika Andreeva 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Erika Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Tamara Korpatsch 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 Erika Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Erika Andreeva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Erika Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Erika Andreeva 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Erika Andreeva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Erika Andreeva 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Erika Andreeva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Erika Andreeva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Erika Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 Erika Andreeva 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 Erika Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Erika Andreeva 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Arina Rodionova vs (15) Anna Bondar



WTA Wuhan Arina Rodionova • Arina Rodionova 15 1 0 Anna Bondar [15] Anna Bondar [15] 15 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Arina Rodionova 0-15 15-15 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Anna Bondar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Arina Rodionova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Arina Rodionova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Anna Bondar 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Arina Rodionova 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Anna Bondar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(7) Laura Siegemund vs Yuliia Starodubtseva Non prima 09:00



Il match deve ancora iniziare