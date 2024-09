Challenger Buenos Aires (Racket Club): Il Tabellone Principale e di Quali. Un azzurro nelle quali

Challenger Buenos Aires (Racket Club) – Tabellone Principale – terra

(1) Federico Coria vs Alvaro Guillen Meza

(WC) Genaro Alberto Olivieri vs Qualifier

Enzo Couacaud vs (WC) Juan Ignacio Londero

Qualifier vs (7) Gustavo Heide

(4) Camilo Ugo Carabelli vs Santiago Rodriguez Taverna

Qualifier vs Murkel Dellien

(WC) Juan Bautista Torres vs Juan Pablo Ficovich

Juan Manuel Cerundolo vs (8) Federico Agustin Gomez

(5) Jesper de Jong vs Facundo Mena

Qualifier vs Andrea Collarini

Felipe Meligeni Alves vs Qualifier

Hady Habib vs (3) Hugo Dellien

(6) Roman Andres Burruchaga vs (SE) Adolfo Daniel Vallejo

Pedro Sakamoto vs Juan Pablo Varillas

Dmitry Popko vs Qualifier

(Alt) Gonzalo Bueno vs (2) Francisco Comesana

(1) Renzo Olivovs (Alt) Arklon Huertas Del Pino CordovaLorenzo Joaquin Rodriguezvs (7) Valerio Aboian

(2) Mateus Alves vs Wilson Leite

(Alt) Alex Barrena vs (9) Gonzalo Villanueva

(3) Matheus Pucinelli De Almeida vs Mariano Kestelboim

Edoardo Lavagno vs (10) Orlando Luz

(4) Franco Roncadelli vs (Alt) Juan Bautista Otegui

(WC) Nicolas Kicker vs (11) Hernan Casanova

(5) Joao Lucas Reis Da Silva vs (WC) Ezequiel Monferrer

(WC) Lucca Guercio vs (12) Tomas Farjat

(6) Alejo Lorenzo Lingua Lavallen vs (WC) Mateo Del Pino

Leonardo Aboian vs (8) Luciano Emanuel Ambrogi

Cancha Central – ore 15:00

Nicolas Kicker vs Hernan Casanova

Alejo Lorenzo Lingua Lavallen vs Mateo Del Pino

Renzo Olivo vs Arklon Huertas Del Pino Cordova

Renzo Olivo vs Arklon Huertas Del Pino Cordova (Non prima 20:30)

Lorenzo Joaquin Rodriguez vs Valerio Aboian

Cancha 8 – ore 15:00

Joao Lucas Reis Da Silva vs Ezequiel Monferrer

Lucca Guercio vs Tomas Farjat

Franco Roncadelli vs Juan Bautista Otegui

Leonardo Aboian vs Luciano Emanuel Ambrogi

Cancha 7 – ore 15:00

Edoardo Lavagno vs Orlando Luz

Matheus Pucinelli De Almeida vs Mariano Kestelboim

Alex Barrena vs Gonzalo Villanueva

Mateus Alves vs Wilson Leite