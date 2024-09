Lehecka si separa da coach Berdych

Jiri Lehecka non sarà più allenato da Tomas Berdych. L’annuncio è arrivato come ormai di consueto via social, con un post di Jiri che riportiamo. I due pare si siano separati di comune accordo, e continueranno a frequentarsi nelle settimane di Davis Cup.

“Da oggi, di comune accordo, ho concluso la mia collaborazione con Tomas Berdych, con cui ho lavorato sin dal torneo di Monte Carlo 2023. Tuttavia, le nostre strade non si separano del tutto. Continueremo a lavorare con Tomáš all’interno del team di Coppa Davis. Gli auguro molto successo con il suo ruolo di capitano di Davis. Per il resto, la mia squadra rimane la stessa, con l’allenatore Michal Navrátil, il preparatore atletico Radek Štěpánek e il fisioterapista Carlos Manuel Baptista Carvalho. Il direttore generale della squadra è Roman Vik e l’agente è Pierre Christen. Grazie, Tomas”.

As of today, by mutual agreement, I have ended my cooperation with Tomas Berdych, with whom I have been working since the Monte-Carlo 2023 tournament. Our paths are not diverging, though. We will continue to work with Tomáš within the Davis Cup team.

