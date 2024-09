ATP 250 Hangzhou: Il Tabellone Principale. Tre azzurri al via

ATP 250 Hangzhou – Tabellone Principale – hard – $1000630

(1) Holger Rune vs Bye

Sumit Nagal vs Qualifier

(WC) Marin Cilic vs Zachary Svajda

Maximilian Marterer vs (8) Yoshihito Nishioka

(4) Brandon Nakashima vs Bye

(WC) Yibing Wu vs Qualifier

Rinky Hijikata vs Damir Dzumhur

Luca Nardi vs (7) Fabian Marozsan

(6) Zhizhen Zhang vs Qualifier

Aslan Karatsev vs Mattia Bellucci

Corentin Moutet vs Roberto Carballes Baena

Bye vs (3) Tomas Martin Etcheverry

(5) Luciano Darderi vs Mikhail Kukushkin

Alexander Shevchenko vs Qualifier

(WC) Yunchaokete Bu vs Hugo Gaston

Bye vs (2) Karen Khachanov