Coppa Davis: Definito il Quadro dei Quarti di Finale. Attesa per il sorteggio

Si è conclusa la fase a gironi della Coppa Davis, delineando il quadro delle otto squadre che si contenderanno l’ambito trofeo nei quarti di finale. L’Italia, padrona del proprio destino, ha conquistato la vetta del Gruppo A, seguita dall’Olanda, in una prestazione che ha entusiasmato i tifosi azzurri.

Nel Gruppo B, la Spagna ha dimostrato la sua forza qualificandosi come prima, grazie anche al successo nello scontro diretto contro l’Australia, che si è comunque assicurata il passaggio del turno come seconda classificata.

Gli Stati Uniti hanno dominato il Gruppo C, lasciando alla Germania il secondo posto e il biglietto per i quarti. Nel Gruppo D, invece, il Canada ha compiuto un’impresa nell’ultima sfida, battendo 2-0 la Gran Bretagna a Manchester e assicurandosi così il primo posto, con l’Argentina che si è qualificata come seconda.

Il regolamento della competizione prevede ora un sorteggio parziale, programmato per giovedì 19 settembre, che definirà gli accoppiamenti dei quarti di finale secondo uno schema prestabilito:

– L’Italia affronterà una tra Australia e Argentina

– Gli USA si scontreranno con l’altra tra Australia e Argentina

– Una tra Olanda e Germania sfiderà il Canada

– L’altra tra Olanda e Germania se la vedrà con la Spagna

Questo formato garantisce incontri equilibrati e potenzialmente spettacolari, con l’Italia che attende di conoscere il proprio avversario tra due formazioni storicamente competitive come Australia e Argentina.





