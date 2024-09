Federico Cina trionfa a Buzau: primo titolo Future in carriera

Il giovane tennista italiano Federico Cina ha conquistato il suo primo titolo Future in carriera, trionfando nel torneo di Buzau, Romania. In una finale combattuta solo nel primo set, Cina ha superato il rumeno Chirita con il punteggio di 6-4, 6-0, dimostrando grande maturità e solidità nei momenti chiave del match.

Nel primo set, che è stato equilibrato, Cina ha saputo gestire la pressione, salvando diverse palle break e sfruttando le sue occasioni per chiudere 6-4, piazzando il break decisivo sul 4 pari. Il servizio si è rivelato un’arma fondamentale, con due ace messi a segno in momenti cruciali nel secondo e sesto gioco.

Il secondo set ha visto un dominio totale dell’italiano. Cina ha alzato il livello del suo gioco, non lasciando scampo all’avversario e chiudendo con un netto 6-0. Particolarmente importante però il game sul 3-0, dove ha salvato tre palle break prima di aggiudicarsi il gioco.

Questa vittoria rappresenta un importante traguardo per Cina, che dimostra di avere le carte in regola per competere a livelli sempre più alti. Il successo a Buzau potrebbe essere il trampolino di lancio per una carriera promettente nel circuito professionistico.

M15 Buzau 15000 – Final

Federico Cina vs [6] Ioan Alexandru Chirita ore 12:00



ITF Buzau F. Cina F. Cina 6 6 I. Chirita [6] I. Chirita [6] 4 0 Vincitore: F. Cina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 F. Cina 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 5-0 → 6-0 I. Chirita 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-0 → 5-0 F. Cina 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-0 → 4-0 I. Chirita 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 F. Cina 15-0 1-0 → 2-0 I. Chirita 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Cina 15-0 30-0 5-4 → 6-4 I. Chirita 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 F. Cina 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 I. Chirita 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 F. Cina 15-0 30-0 40-15 ace 2-3 → 3-3 I. Chirita 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 F. Cina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 I. Chirita 15-0 ace 30-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 F. Cina 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 I. Chirita 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0





Marco Rossi