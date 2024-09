Osaka si allena con Mouratoglou, unione in vista?

Arriva dagli States una foto dell’ex n.1 Naomi Osaka in campo presso la struttura di UCLA insieme al noto coach e commentatore tv Patrick Mouratoglou. La giapponese ha appena annunciato il 13 settembre la fine del suo rapporto di lavoro con il coach Wim Fissette, ed è stata immortalata insieme al francese, che da qualche tempo ha terminato la collaborazione con Holger Rune. Che i due possano iniziare una strada insieme?

“Quattro anni, due Slam e un sacco di ricordi”, ha scritto Osaka in una storia Instagram, confermando la separazione dal coach. “Grazie Wim per essere un grande allenatore e una persona ancora migliore. Ti auguro tutto il meglio”.

Fissette e Osaka hanno lavorato insieme in due periodi: il primo dalla offseason del 2019 all’estate del 2022, prima di riunirsi la scorsa estate quando Osaka ha iniziato ad allenarsi in vista del suo ritorno al tennis dopo la nascita di sua figlia Shai nel luglio 2023. Osaka sotto la guida di Fissette ha vinto US Open 2020 e Australian Open 2021.

Attualmente n.75 WTA, Osaka nei suoi 9 mesi di tour dopo la maternità ha raggiunto due quarti di finale nei 16 tornei a cui ha preso parte. Risultati probabilmente per lei non soddisfacenti, e forse questo l’ha spinta a cercare nuove strade, magari per preparare al meglio il 2025. Chissà se l’esperto coach francese sarà a suo fianco anche in torneo, o se i due hanno soltanto provato qualche sessione di allenamento. Mouratoglou ha seguito con successo molte giocatrici, tra cui Serena Williams per molte stagioni e anche Robson, Wickmayer, Halep e Gauff tra le altre.

