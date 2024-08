Jannik Sinner si racconta ad ESPN: “Da quando ho saputo dell’accaduto, non sono più stato me stesso in campo. Ho perso la gioia di giocare” (Video con le parole di Jannik)

In una recente intervista rilasciata a ESPN, il tennista italiano Jannik Sinner ha affrontato con sorprendente franchezza una serie di temi delicati, tra cui i suoi recenti positivi ai test antidoping e l’impatto che questa situazione ha avuto sulla sua salute fisica e mentale.

Sinner ha raccontato di aver attraversato “mesi molto duri” dopo essere risultato positivo al Clostebol. Ha spiegato che fin dall’inizio lui e il suo team si sono impegnati a dimostrare la sua innocenza, sottolineando che la quantità di sostanza rilevata era minima. “Errori di questo tipo possono succedere, anche se sono gravi e infrequenti”, ha ammesso il giovane atleta.

Riguardo alle accuse di un trattamento preferenziale nei suoi confronti, Sinner ha negato fermamente: “Non credo di essere stato trattato in modo diverso rispetto ad altri. Il processo è stato lungo e abbiamo dovuto spiegare molte cose”.

L’atleta ha poi rivelato l’enorme impatto che questa vicenda ha avuto sul suo benessere: “Da quando ho saputo dell’accaduto, non sono più stato me stesso in campo. Ho perso la gioia di giocare”. Sinner ha descritto problemi di salute e difficoltà nel sonno, tutti legati allo stress causato da questa situazione. Ha citato come esempio la sua sconfitta a Wimbledon, preceduta da una notte insonne a causa delle preoccupazioni legate al caso.

Guardando al futuro e all’imminente US Open 2024, Sinner si mostra cauto: “Sono sollevato ora che tutto è finito, ma so che ci vorrà del tempo perché la mia reputazione non ne risenta”. L’atleta ha ammesso di avere basse aspettative per il torneo americano, sottolineando la necessità di tempo per ritrovare una buona disposizione mentale e per recuperare fisicamente.

“Qualsiasi vittoria sarà positiva per me, devo ricostruirmi poco a poco”, ha concluso Sinner, dimostrando una notevole onestà nel valutare la sua attuale condizione.





Francesco Paolo Villarico