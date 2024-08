Cincinnati: Sonego e Bronzetti si fermano all’ultimo turno delle qualificazioni

Lorenzo Sonego vede sfumare l’accesso al tabellone principale del torneo ATP di Cincinnati, fermandosi all’ultimo ostacolo delle qualificazioni. Il tennista italiano è stato superato dallo spagnolo Jaume Munar con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-2 in un match che ha visto alti e bassi da entrambe le parti.

La partita ha avuto un andamento ondivago, con Sonego che, dopo aver ceduto il primo set per 6-3, è riuscito a reagire nel secondo parziale, imponendosi con lo stesso punteggio e riportando l’incontro in equilibrio.

Il terzo e decisivo set è stato quello che ha segnato le sorti dell’incontro. Sonego ha avuto una chance cruciale nel quarto game, quando si è procurato una palla per il 2 pari. Tuttavia, non è riuscito a sfruttarla, cedendo invece il servizio in quel momento critico.

La situazione è precipitata rapidamente per l’azzurro che, trovatosi sotto per 2-5, ha perso malamente il servizio a zero nell’ottavo game, consegnando set e match a Munar con il punteggio finale di 6-2.

Nonostante la delusione per l’eliminazione, per Sonego non tutto potrebbe essere perduto. Il torinese mantiene infatti una flebile speranza di entrare nel tabellone principale come lucky loser. Questa possibilità dipenderà da eventuali forfait dell’ultima ora tra i giocatori già ammessi al main draw.

ATP Cincinnati Lorenzo Sonego [6] Lorenzo Sonego [6] 3 6 2 Jaume Munar Jaume Munar 6 3 6 Vincitore: Munar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 L. Sonego 0-15 0-30 df 0-40 2-5 → 2-6 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-4 → 2-4 J. Munar 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 1-4 L. Sonego 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 1-2 → 1-3 J. Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Munar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-3 → 6-3 J. Munar 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 L. Sonego 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 J. Munar 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 L. Sonego 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Munar 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Sonego 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Munar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 2-5 → 3-5 J. Munar 0-15 15-15 15-30 15-40 1-5 → 2-5 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 J. Munar 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 J. Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Lucia Bronzetti vede sfumare l’accesso al tabellone principale del WTA 1000 di Cincinnati nell’ultimo e decisivo turno delle qualificazioni. La tennista romagnola è stata sconfitta dalla neozelandese Lulu Sun, numero 54 del ranking mondiale, con il punteggio di 7-6 6-3 in un match durato un’ora e mezza.

Il primo parziale ha visto Sun partire meglio, strappando il servizio all’azzurra nel terzo game. Bronzetti, però, non si è data per vinta e ha conquistato il controbreak nell’ottavo gioco. Il set è proseguito con grande equilibrio, con l’italiana che è riuscita a salvare una palla break nel nono game e Sun che ha annullato due set point nel decimo. Il tie-break è stato infine appannaggio della neozelandese per 7-4.

Il secondo set è stato un susseguirsi di break. Bronzetti è riuscita a portarsi in vantaggio due volte, strappando il servizio nel terzo e nel quinto game. Tuttavia, in entrambe le occasioni, Sun ha risposto immediatamente con un controbreak. L’ottavo game si è rivelato decisivo: la neozelandese ha tolto nuovamente la battuta all’azzurra, portandosi sul 5-3. Con grande freddezza, Sun ha poi chiuso l’incontro sul 6-3, guadagnandosi l’accesso al tabellone principale.