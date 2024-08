Masters 1000 Montreal e WTA 1000 Toronto: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (e due Quarti). Nella tarda serata in campo Matteo Arnaldi (LIVE)

Masters 1000 Montreal (Canada 🇨🇦) – Quarti di Finale e Semifinali, cemento

Il match deve ancora iniziare

1. [3] Rajeev Ram/ Joe Salisburyvs [14] Hugo Nys/ Jan Zielinski

2. Sebastian Korda vs [2] Alexander Zverev (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Andrey Rublev vs Matteo Arnaldi (non prima ore: 23:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Alexei Popyrin OR [4] Hubert Hurkacz vs Sebastian Korda OR [2] Alexander Zverev (non prima ore: 02:00)



Il match deve ancora iniziare

Court Rogers – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Alexei Popyrin vs [4] Hubert Hurkacz



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs [4] Marcelo Arevalo / Mate Pavic (non prima ore: 22:00)



Il match deve ancora iniziare

WTA 1000 Toronto (Canada 🇨🇦) – Semifinali, cemento

Il match deve ancora iniziare

(8) Emma Navarrovs Amanda Anisimova

(3) Caroline Dolehide / (3) Desirae Krawczyk vs (7) Sofia Kenin / (7) Bethanie Mattek-Sands



Il match deve ancora iniziare

(14) Diana Shnaider vs (3) Jessica Pegula Non prima 00:00



Il match deve ancora iniziare

(1) Gabriela Dabrowski / (1) Erin Routliffe vs Bianca Fernandez / Leylah Fernandez



Il match deve ancora iniziare