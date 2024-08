Diluvia su Montreal, cancellata l’intera giornata al Masters 1000 canadese. Si riprende domani col doppio impegno per i vincitori (con il programma completo. Sinner di giorno e di notte come Cobolli e Arnaldi)

La pioggia incessante portata dalla coda dell’urgano Debby su Montreal ha costretto gli organizzatori dell’Open del Canada alla triste decisione di cancellare l’intera giornata di gioco già all’ora di pranzo locale. Purtroppo le previsioni erano pessime già da ieri, e le ultime proiezioni sulla giornata non hanno lasciato altra scelta. Niente tennis al Masters 1000 canadese, si riprende domani con un programma fittissimo.

Tre erano gli azzurri attesi in campo: Sinner, Cobolli e Arnaldi, oltre al doppio Sinner – Draper che non vedremo affatto visto che l’azzurro ha deciso di cancellarsi dal tabellone a coppie visto che domani tutti saranno costretti al doppio impegno per recuperare il tempo perso oggi. Le previsioni per domani sono incoraggianti, potrebbe esserci qualche scroscio ma niente di preoccupante.

Sinner domani scenderà in campo contro Tabilo come secondo match (non prima delle 18.30 italiane), alla conclusione di Hurkacz – Kokkinakis. Se Jannik batterà il cileno, tornerà in campo non prima dell’1 contro il vincente di Rublev – Nakashima.

Cobolli riprenderà il suo match di primo turno (interrotto stanotte sul 0-3 del primo set per l’arrivo della pioggia) alle ore 11 sul campo Rogers, e in serata in caso di vittoria tornerà in campo col vincente di Kokkinakis – Hurkacz.

Arnaldi è programmato sul campo 9 come secondo match dalle 17 contro Davidovich-Fokina. In caso di vittoria, il sanremese tornerà in campo sul centrale come ultimo match di giornata, contro il vincente di Borges – Nishikori.

Sarà un sabato davvero intenso a Montreal, con la speranza che il tennis non sia interrotto dal maltempo.

Court Central – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Thanasi Kokkinakis vs [4] Hubert Hurkacz

2. [1] Jannik Sinner vs [15] Alejandro Tabilo (non prima ore: 18:30)

3. [13] Holger Rune vs [2] Alexander Zverev

4. [1] Jannik Sinner OR [15] Alejandro Tabilo vs [Q] Brandon Nakashima OR [5] Andrey Rublev (non prima ore: 01:00)

5. Alejandro Davidovich Fokina OR Matteo Arnaldi vs Nuno Borges OR [PR] Kei Nishikori

Court Rogers – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Flavio Cobolli vs [Q] Arthur Rinderknech

2. [Q] Brandon Nakashima vs [5] Andrey Rublev

3. [7] Grigor Dimitrov vs Alexei Popyrin

4. [6] Casper Ruud vs Sebastian Korda OR [9] Taylor Fritz (non prima ore: 22:00)

Court 5 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Sebastian Korda vs [9] Taylor Fritz

2. Nuno Borges vs [PR] Kei Nishikori

3. Flavio Cobolli OR [Q] Arthur Rinderknech vs [Q] Thanasi Kokkinakis OR [4] Hubert Hurkacz (non prima ore: 22:00)

4. [4] Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs [10] Kevin Krawietz / Tim Puetz

Court 9 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Daniil Medvedev / Roman Safiullin vs [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury

2. Alejandro Davidovich Fokina vs Matteo Arnaldi

3. [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Tomas Martin Etcheverry / Alejandro Tabilo (non prima ore: 21:00)

4. [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos OR Tomas Martin Etcheverry / Alejandro Tabilo vs [5] Simone Bolelli / Andrea Vavassori

Mario Cecchi